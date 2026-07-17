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Ελλάδα Hellenic Train Θεσσαλονίκη Σέρρες

Ακινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train με 61 επιβάτες – Με λεωφορεία η συνέχεια του δρομολογίου

Τεχνική βλάβη προκάλεσε την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας Θεσσαλονίκη – Σέρρες στον σταθμό Μουριές – Αλλαγές στα δρομολόγια με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

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Ακινητοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η αμαξοστοιχία 1634 της Hellenic Train , που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Σέρρες , λόγω τεχνικής βλάβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το τρένο παρέμεινε στον σταθμό Μουριές από τις 16:29, έχοντας συνολικά 61 επιβάτες. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Μουριές – Σέρρες θα πραγματοποιηθεί με λεωφορεία της Hellenic Train, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Στρυμώνα και Σκοτούσα.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1635 από Σέρρες προς Θεσσαλονίκη θα εκτελεστεί εξ ολοκλήρου με λεωφορεία, χωρίς στάσεις στους σταθμούς Σκοτούσα, Στρυμώνας, Δοϊράνη, Χέρσο, Μεταλλικός, Πεδινό, Γαλλικός και Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Hellenic Train αναφέρει ότι διερευνά τα αίτια της τεχνικής βλάβης και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους.

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Ελλάδα Hellenic Train Θεσσαλονίκη Σέρρες

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