Άκης Δείξιμος για Κώστα Δόξα: «Τον αγαπάω, είμαι δίπλα του, αργά ή γρήγορα θα δικαιωθεί»

Λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία μετά από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση, ο αδερφός του, Άκης Δείξιμος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» και εξέφρασε τη σιγουριά του πως θα καταφέρει να δικαιωθεί από τη δικαιοσύνη γιατί, όπως υποστήριξε, είναι αθώος!

«Μας έχει επηρεάσει οικογενειακώς. Είναι ένα δυσάρεστο γεγονός για την οικογένεια που θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί. Δεν παύω να ελπίζω, πολύ απλά επειδή γνωρίζω την αλήθεια.

Δεν είναι καλά ο Κώστας ακόμα. Βρίσκει τη χαρά του κάθε εβδομάδα που ανεβαίνει πάνω και βλέπει το παιδί του. Ο κόσμος είναι δίπλα του, τον αγαπάει, η οικογένειά του είναι δίπλα του, τον αγαπάμε, τον αγαπάω, οπότε η ζωή συνεχίζεται. Είμαι και στεναχωρημένος και θυμωμένος. Εμένα με ενδιαφέρουν κυρίως αυτοί που μας γνωρίζουν, όπου φυσικά καταλαβαίνουν και γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει».

Τιμωρία η απομάκρυνσή του από το «J2US»

«Αυτό ήταν αρκετά δυσάρεστο, ειδικά αυτή η τιμωρία, το να απομακρυνθεί από την εργασία του. Δούλευε, παρουσιαζόταν πάρα πολύ όμορφα, βλέπαμε πάλι τον αδερφό μου λαμπερό και χαρούμενο. Τον έβλεπε και η κόρη του και στεναχωριέται που δεν τον βλέπει πια».