Άκης Σακελλαρίου: «Έμεινα 10 μέρες στην εντατική... μετά από αυτό μου έμεινε κάτι βαθιά υπαρξιακό»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά » της Αθηναΐδας Νέγκα ήταν ο Άκης Σακελλαρίου και η συζήτησή τους ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Μεταξύ άλλων ο ηθοποιός μίλησε και για την περιπέτεια υγείας του και τα παιδικά του χρόνια.

Παιδικά χρόνια

«Ήμουν σκα@@@@@δο. Όταν ήμουν 4- 5 χρονών είχα σπάσει το χέρι μου. Τότε πήγαινα στο χωριό της μητέρας μου, είχα πέσει από πάνω... και έσπασα το χέρι, μετά μου το κολλήσαν, ήμουν χωρίς δόντια, με τα αυτιά μου να πετάνε... άστα να πάνε. Μου αρέσει να τα αναπολώ και αυτό είναι ένα κομμάτι που με βοήθησε να ασχοληθώ με το θέατρο».

Η περιπέτεια υγείας

«Έπαθα την νόσο των λεγεωνάριων. Μάλλον δεν είχε γίνει καλή συντήρηση κάποιων μεγάλων μονάδων κλιματισμού. Πρόκειται για βακτήριο το οποίο μπαίνει μέσα στα κλιματιστικά και αν δεν γίνει συντήρηση αυτό επωάζεται και περνάει μέσα στα σταγονίδια του κλιματισμού ή όταν κάνεις σπα, είσαι σε πισίνες... Ο οργανισμός μου ήταν πολύ καταβεβλημένος γιατί είχα τελειώσει παράσταση και μετά καπάκι ξεκίνησα την περιοδεία. Όλο αυτό κράτησε ένα μήνα.

Έμεινα 10 μέρες στην εντατική και ευτυχώς δεν μου έχει αφήσει τίποτα, με την έννοια του ότι από τότε ξεκίνησα να κάνω τα πάντα, ενώ πριν δεν είχα κάνει απολύτως τίποτα, δεν είχα μπει καν σε νοσοκομείο και τώρα τα τυπικά πράγματα τα κάνω. Αυτό που έπαθα ήταν παρεμφερές με την πανδημία. Δεν θυμάμαι τίποτα από την εντατική. Θεωρούσα ότι ήταν όλα υπέροχα, γιατί το κοκτέιλ των φαρμάκων που μου έδωσαν για να το ξεπεράσω, ευτυχώς δεν μου έκανε ούτε δίνες, ούτε τίποτα.

Είδα τους φίλους και την οικογένειά μου μετά και τους έλεγα ''εντάξει χόρτασα ύπνο, κοιμήθηκα 20 ώρες'' και μου λένε ''κοιμάσαι 10 μέρες''. Μένει όμως ένα πράγμα μετά από αυτό, πιο βαθιά υπαρξιακό, ότι είμαστε πολύ ευάλωτοι. Πριν έλεγα αυτά είναι μακριά από εμάς. Δεν είπα όμως ποτέ γιατί σε μένα».