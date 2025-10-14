Άκης Σακελλαρίου: «Κόλλησα Λεγιονέλλα από κάποιο ξενοδοχείο και ήμουν 10 μέρες σε κώμα»

Ο Άκης Σακελλαρίου - που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Άρωμα γυναίκας» που ανεβαίνει στο θέατρο Βρετάνια, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου και μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν χρόνια.

«Ήμουν 10 μέρες σε κώμα και ενάμιση μήνα στο νοσοκομείο. Ήμουν σε περιοδεία με το «Μάμα Μία» και ήταν μια κατάσταση... επειδή υπήρχε καθημερινή μετακίνηση και παράσταση, προφανώς το κόλλησα αυτό από κάποιο ξενοδοχείο. Οι περιοδείες δεν είναι απλή υπόθεση... Δεν είχαν κάνει συντήρηση στις μεγάλες μονάδες κλιματισμού και εκεί εισέπνευσα και κόλλησα το βακτήριο της Λεγιονέλλας. Πήγα σε δημόσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί είναι καταπληκτικοί και έχουν τρομερή πείρα και είναι τρομερά καταρτισμένοι, αλλά τα νοσοκομεία αυτά δεν έχουν τις ανέσεις των ιδιωτικών, αλλά σε επιστημονικό προσωπικό είναι καταπληκτικά. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, τώρα είμαι καλά».

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε όμως και για την κόρη του: «Η κόρη μου είναι ινφλουένσερ. Θέλησε κάποια στιγμή να ασχοληθεί με το θέατρο αλλά δεν της πήγε. Έχει ταλέντο στην κάμερα».