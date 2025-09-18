Άκης Τσελέντης: «Όχι δεν είμαι παγωτατζής» - Διαψεύδει τις φήμες ο γνωστός σεισμολόγος

Ίσως μεγαλύτερες από τις πραγματικές διαστάσεις πήραν τα πρόσφατα δημοσιεύματα που σχετίζονται με την νέα επιχειρησιακή κίνηση του Άκη Τσελέντη, με τον γνωστό σεισμολόγο να κάνει ξεκάθαρο πως παραμένει στον χώρο της γεωφυσικής.

Όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσω των προσωπικών του λογαριασμών πριν λίγο καιρό, άνοιξε παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, απ' όπου κατάγεται, ενώ παράλληλα δεν πρόκειται για ένα απλό κατάστημα καθώς το κτίριο είναι το ισόγειο ενός ανακαινισμένου αρχοντικού του 1840 που κεντρίζει τα βλέμματα.

Μάλιστα, φωτογραφίες του σεισμολόγου πίσω από τα ψυγεία των παγωτών, αγκαλιά με τους εργαζομένους άφησε ανοιχτά τα ενδεχόμενα ο Άκης Τσελέντης να αποφάσισε την αλλαγή... ρότας στην επαγγελματική του πορεία.

Η αντίδραση του σεισμολόγου

Με ανάρτηση στα social media, ο γνωστός σεισμολόγος απάντησε για το διάστημα που είχε μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το οποίο φούντωσε τις φήμες για μια... στροφή στην καριέρα του. Ο Άκης Τσελέντης μίλησε για προσωπική του αρχή να αποφεύγει τις καλοκαιρινές δημοσιεύσεις σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα σεβόμενος τον τουρισμό.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, λοιπόν, δεν πρόκειται για ένα νέο βήμα στη ζωή του αλλά για επενδύσεις σε έναν κλάδο που όπως φαίνεται ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον σεισμολόγο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη:

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

Με έκπληξη διάβασα την ΤΕΡΑΣΤΙΑ δημοσιότητα που έλαβαν δύο επιχειρήσεις μου στο Φισκάρδο (παγωτά κ ξενοδοχείο). Δεν μου τις χάρισαν τις δημιούργησα από το μηδέν.

ΟΧΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΗΜΟΥΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ και όχι παγωτατζής!

Μπορεί μερικούς να τους βολεύει αλλά ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΣΤΟ ΧΩΡΟ. Το καλοκαίρι έχω σαν αρχή αν δεν είναι κάτι σοβαρό να μην κάνω ανακοίνωση σχετικά με σεισμούς σέβομαι τον τουρισμό και αυτό έγινε για αυτό "χάθηκα".

Παρακαλώ ΟΧΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ να κάνω δηλώσεις για παγωτά. ΠΟΤΕ δεν θα το κάνω».