Ακλόνητοι φρουροί οι Εύζωνες απέναντι στον καύσωνα: Όταν η αφοσίωση «νικά» τον καυτό ήλιο

Στην καρδιά της Αθήνας, όταν ο θερινός καύσωνας μετατρέπει το μάρμαρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη σε θερμαινόμενη πλάκα, οι περαστικοί αναζητούν απεγνωσμένα λίγη σκιά. Υπάρχει όμως ένα σημείο όπου ο χρόνος και οι καιρικές συνθήκες μοιάζουν να ακινητοποιούνται: η σκοπιά της Προεδρικής Φρουράς.

Εκεί, οι Εύζωνες παραμένουν ακίνητοι. Με τη βαριά, παραδοσιακή στολή, τα τσαρούχια και το όπλο στον ώμο, υπομένουν θερμοκρασίες που συχνά ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας μια εικόνα που προκαλεί δέος και σεβασμό σε ντόπιους και επισκέπτες.

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Η ανθρώπινη φροντίδα πίσω από την ακινησία

Πίσω από την απόλυτη ακινησία και την επιβλητική παρουσία, υπάρχει ένας αυστηρός μηχανισμός υποστήριξης. Ο αξιωματικός υπηρεσίας της Προεδρικής Φρουράς πλησιάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους σκοπούς για να τους προσφέρει νερό, να σκουπίσει τον ιδρώτα από το πρόσωπό τους και να βεβαιωθεί ότι παραμένουν σε καλή κατάσταση.

Σε περιόδους ακραίου καύσωνα, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την προστασία της υγείας των Ευζώνων όπως η μείωση του χρόνου σκοπιάς, η συνεχής ενυδάτωση και οι ειδικές διευκολύνσεις.

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Ένα σύμβολο αφοσίωσης

Η εκπαίδευση των Ευζώνων δεν εστιάζει μόνο στη φυσική αντοχή, αλλά κυρίως στην ψυχική δύναμη και την πειθαρχία. Η ικανότητα να παραμένει κανείς ανεπηρέαστος από τις εξωτερικές συνθήκες —είτε πρόκειται για τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού είτε για το δριμύ ψύχος του χειμώνα— αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της ιδιότητάς τους.

Για τους χιλιάδες τουρίστες που περνούν καθημερινά από την πλατεία Συντάγματος, η εικόνα ενός Εύζωνα που στέκεται αγέρωχος μέσα στον καύσωνα είναι ένα από τα πιο δυνατά αναμνηστικά της Αθήνας. Για την ίδια την πολιτεία, είναι μια καθημερινή υπόμνηση σεβασμού, αυτοσυγκράτησης και αφοσίωσης στο καθήκον.