Ακόμα δεν το έχουν... χωνέψει οι Λιθουανοί: «Δεν θα μιλήσω για τους διαιτητές, νταντεύουν τους σταρ»

Η Λιθουανία ηττήθηκε κόντρα στην Εθνική Ελλάδας και ολοκλήρωσε την πορεία της στο EuroBasket, αφού αποκλείστηκε πριν από την ημιτελική φάση.

Μετά την αναμέτρηση των δυο ομάδων, ο Τάντας Σεντεκέρσκις μίλησε για το παιχνίδι και για το τι έκαναν λάθος στην αναμέτρηση, ενώ «έριξε» τα καρφιά του και για τους διαιτητές. Κάτι ανάλογο με πιο... κόσμιο τρόπο έκανε και ο προπονητής των Λιθουανών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τάντας Σεντεκέρσκις

Για το ματς: «Ξέραμε τι να περιμένουμε. Ξέραμε ότι θα υπήρχαν διαιτητές της FIBA, είδαμε πώς νταντεύουν τα αστέρια, Μάρκανεν, Βάγκνερ... Ωστόσο, δεν νομίζω ότι πρέπει να γκρινιάζουμε για το ένα ή το άλλο σφύριγμα. Δεν κάναμε πολλά εμείς οι ίδιοι, κάναμε παιδαριώδη λάθη».



Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Φαίνεται ότι δεν ήταν αυτός που μας νίκησε μόνος του. Αυτό το έκανε εναντίον του Ισραήλ. Θεωρητικά το σχέδιο λειτούργησε αντιμετώπισής του λειτούργησε αρκετά καλά. Όλο το παιχνίδι περιστράφηκε γύρω του, ίσως σκόραρε μερικούς πολύ εύκολους πόντους. Δεν νομίζω ότι ο Γιάννης ήταν η αιτία της ήττας μας».

Για τον κόσμο: «Ευχαριστούμε τον κόσμο μας για την καταπληκτική τους υποστήριξη. Νομίζω ότι άξιζαν ένα καλύτερο παιχνίδι από εμάς. Δεν ξέρω τι μας εμπόδισε, ίσως ήταν η έλλειψη εμπειρίας μας. Σήμερα ο Γιοκουμπάιτις έλειψε πολύ. Είναι κρίμα. Μια ιστορική ευκαιρία. Περιμέναμε ένα καλύτερο παιχνίδι, πάρα πολλά ηλίθια λάθη. Έπρεπε να είχαμε παίξει ένα τέλειο παιχνίδι, αλλά δεν το κάναμε».

Τα όσα είπε ο Ρίμας Κουρτινάιτις στους εκπροσώπους του Τύπου:

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τους διαιτητές, καλούς ή κακούς, αλλά μερικά από τα σφυρίγματα μπορεί να μην ήταν σωστά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ένας σταρ είναι σταρ. Επιτρέπεται να κάνουν κάποια πράγματα περισσότερο από άλλους παίκτες. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Ό,τι χειρότερο είναι να χάνεις έναν αγώνα και να κατηγορείς όλους γύρω σου. Κάναμε λάθη εκεί που δεν έπρεπε, απλώς μας έλειπε η ικανότητα.

Κάποια πράγματα λειτούργησαν και κάποια όχι. Θεωρώ ότι κάναμε καλή δουλειά πάνω στον Γιάννη, είναι τέτοιος παίκτης που θα βάλει τους πόντους του και δεν μας εξέπληξε αυτό. Δώσαμε χώρους σε κάποιους άλλους παίκτες και μας έκαναν ζημιά, όπως ο Τολιόπουλος. Ήταν καθοριστικός παράγοντας για την ήττα».