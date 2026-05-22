«Ακόμα κάνουμε φασαρία»: Viral το νέο reunion του «Πάρα Πέντε» - Αναβιώνει σκηνή που έγραψε ιστορία

Η αγαπημένη τηλεοπτική παρέα του «Παρά Πέντε» επέστρεψε ξανά μαζί, με τους πρωταγωνιστές της επιτυχημένης κωμωδίας να συναντιούνται για τις ανάγκες νέου διαφημιστικού σποτ, αναβιώνοντας μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές στην παραλία και προκάλεσαν κύμα ενθουσιασμού στα social media.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Αργύρης Αγγέλου, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Αγγελική Λάμπρη βρέθηκαν ξανά μπροστά στον φακό, αποδεικνύοντας πως η χημεία τους παραμένει αναλλοίωτη ακόμη και δύο δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της σειράς.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγους μήνες το mega πρόβαλε το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα του «Παρά Πέντε», ένα τηλεοπτικό reunion που συγκίνησε βαθιά το κοινό και επανέφερε στο προσκήνιο μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές σειρές όλων των εποχών.

Ο Αργύρης Αγγέλου είχε μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση για εκείνη τη συνάντηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν μεγάλη η χαρά που μπορούσα να μιλώ γι’ αυτό και δεν φανταζόμουν ότι μετά από 20 χρόνια θα μας δινόταν η ευκαιρία να το ζήσουμε ξανά. Ήταν σαν να διακτινιστήκαμε στον χρόνο. Και θεωρώ πως όλοι είμαστε πιο όμορφοι μετά από 20 χρόνια».

Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε νέα φωτογραφία της παρέας στα social media, γράφοντας με χιούμορ και νοσταλγική διάθεση: «Update: βρεθήκαμε ξανά και ναι… ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε».

Για τη συγκινητική ανταπόκριση του κοινού είχε μιλήσει και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, αποκαλύπτοντας πως το reunion άγγιξε βαθιά τους τηλεθεατές: «Αυτό που έλαβα περισσότερο από τη βραδιά του reunion ήταν η συγκίνηση του κόσμου. Δεν μου έλεγαν απλώς “χάρηκα”. Οι περισσότεροι μου έλεγαν πόσο πολύ συγκινήθηκαν. Και εμείς συγκινηθήκαμε πολύ», παραδέχτηκε η αγαπημένη ηθοποιός.