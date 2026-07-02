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Βενεζουέλα: Άνδρας βρέθηκε ζωντανός στα συντρίμμια - Αγωνιώδεις προσπάθειες να τον προσεγγίσουν

Μέχρι αργά το βράδυ της 1ης Ιουλίου, οι διασώστες βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από το σημείο όπου ήταν παγιδευμένος.

πηγή: Instagram
πηγή: Instagram
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Εκατοντάδες διασώστες εργάζονταν μέχρι αργά το βράδυ της 1ης Ιουλίου για να σώσουν έναν 43χρονο άνδρα από τη Βενεζουέλα, ο οποίος είχε καταφέρει να επιβιώσει για μία εβδομάδα κάτω από τα ερείπια ενός επταώροφου κτιρίου μετά τους δύο φονικούς σεισμούς, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP.

Ο 43χρονος Ερνάν Γκιλ, φύλακας ασφαλείας, έχει παγιδευτεί στο φυλάκιό του κάτω από το κτίριο όπου εργαζόταν, στην Κατία Λα Μαρ, μια παραθαλάσσια περιοχή που σχεδόν ισοπεδώθηκε από τους δύο σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Ομάδες διάσωσης από επτά χώρες –τη Βενεζουέλα, τη Χιλή, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Πορτογαλία, την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ και το Μεξικό– εργάζονται αδιάκοπα, όλο το εικοσιτετράωρο, τις τελευταίες τρεις ημέρες, προκειμένου να τον προσεγγίσουν.

Μέχρι αργά το βράδυ της 1ης Ιουλίου, οι διασώστες βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από το σημείο όπου ήταν παγιδευμένος, ανέφεραν στο AFP.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χιλής δημοσίευσε στο Instagram βίντεο που δείχνει τον Γκιλ μέσα στον περιορισμένο χώρο όπου βρίσκεται εγκλωβισμένος, να κινεί το κεφάλι του και να κοιτάζει προς την κάμερα. Φορούσε προστατευτική μάσκα προσώπου, ενώ το δεξί του μάτι ήταν έντονα αιματωμένο.

«Πρόκειται πραγματικά για ένα θαύμα», δήλωσε στο AFP η σύζυγος του Γκιλ, Γκουσμπιμάρ Γκονσάλες

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