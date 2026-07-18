Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 19χρονος σε τροχαίο στη Χαλκιδική - Δύο τραυματίες

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Τη ζωή του έχασε ένας 19χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών - Παλιουρίου, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 04:45, στο 37,5ο χιλιόμετρο της οδού, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ.Ε. όχημα, το οποίο οδηγούσε 19χρονος αλλοδαπός.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 19χρονος οδηγός, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη δύο αλλοδαποί, ηλικίας 18 και 21 ετών, οι οποίοι επέβαιναν στο δεύτερο όχημα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.