«Ακούγαμε σειρήνες, εκρήξεις μακρινές»: Οι Έλληνες επιστρέφουν από τη Μέση Ανατολή ανακουφισμένοι

Σε ασφαλές έδαφος βρίσκονται, μετά από μέρες, οι Έλληνες που επιστρέφουν στην Ελλάδα από χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου υπάρχουν συρράξεις. Φτάνοντας στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περιγράφουν με λεπτομέρειες τις στιγμές που ο πόλεμος τούς «βρήκε» εν μέσω του ταξιδιού τους, είτε ήταν για αναψυχή, είτε για προσκύνημα, είτε για επαγγελματικούς λόγους, αναδεικνύοντας το μέγεθος της αναταραχής που επικρατεί στην περιοχή.

«Σειρήνες, εκρήξεις, αεροπλάνα»

Ένας Έλληνας προσκυνητής, που βρέθηκε στο Ισραήλ την περασμένη Πέμπτη, περιέγραψε πώς η ηρεμία της Παλιάς Ιερουσαλήμ μετατράπηκε ξαφνικά σε πολεμικό τοπίο το Σάββατο. «Ακούγαμε σειρήνες, ακούγαμε αεροπλάνα, ακούγαμε κάποια πράγματα να περνάνε πάνω από την πόλη, ακούγαμε καμιά έκρηξη μακρινή, κυρίως από τα ισραηλινά πυρά που χτυπούσαν τα εισερχόμενα βλήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε πως οι προειδοποιήσεις στα κινητά τους, αντίστοιχες με το ελληνικό «112», ήταν συνεχείς, ενημερώνοντας τους πολίτες για το πότε θα ηχήσουν οι σειρήνες και ποιες οδηγίες πρέπει να ακολουθήσουν. Παρά την ένταση, σημείωσε πως η Παλιά Πόλη λειτούργησε ως ένα ιδιότυπο καταφύγιο, ενώ εξήρε τη δουλειά του ελληνικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και της πρεσβείας στο Τελ Αβίβ για τη βοήθεια που τους παρείχαν.

Η επιστροφή του, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη, καθώς η διαδρομή προς την Αίγυπτο περιελάμβανε αμέτρητα στρατιωτικά checkpoints που προκάλεσαν μεγάλη ταλαιπωρία.

Αναστάτωση στα αεροδρόμια

Μια άλλη Ελληνίδα, που επέστρεφε από τη Σιγκαπούρη μέσω Ντουμπάι, περιέγραψε το αεροπορικό χάος που προκάλεσε η σύρραξη. Η πτήση της ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα να φτάσει στην Αθήνα με δύο ημέρες καθυστέρηση μέσω Κωνσταντινούπολης. «Υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται πολύ στο Ντουμπάι. Το ξέρω από γνωστούς μου που βρίσκονται εκεί και δυσκολεύονται να φύγουν», δήλωσε, εκφράζοντας την ανακούφισή της που δεν βρέθηκε και η ίδια εγκλωβισμένη στον ενδιάμεσο σταθμό του Ντουμπάι, κάτι που θα καθιστούσε τον επαναπατρισμό της ακόμα πιο δύσκολο.