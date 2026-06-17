«Ακούω ένα μπαμ, τα κορίτσια ήταν στα αίματα»: Μαρτυρία για το τροχαίο με την 37χρονη στη Μύκονο

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 37χρονη Ιταλίδα Sara Ceccantini στη Μύκονο, ενώ βρισκόταν στο νησί για το bachelorette πάρτι πριν τον γάμο της, περιγράφουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο όταν συνέβη το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα (15/6).

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν η 37χρονη διέσχιζε κεντρικό δρόμο της Μυκόνου, με τον οδηγό να επιχειρεί αναστροφή μπαίνοντας κάθετα στο αντίθετο ρεύμα. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά ερχόταν άλλο όχημα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων και τον θανάσιμο τραυματισμό της Sara Ceccantini.

«Ακούω ένα μπαμ, σαν να έσκασε βόμβα»

«Ήταν τρία κορίτσια και ο άνδρας που οδηγούσε. Ανέβαινε προς τα πάνω, μια ανηφόρα, και σταματάει σε ένα λοφάκι εδώ πέρα και πάει να κάνει αναστροφή. Και το άλλο τ’ αμάξι από κάτω που ερχόταν το «στούκαρε». Ο άλλος ερχόταν με φόρα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο τραγικό συμβάν, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Ακούω ένα μπαμ! Λες κι έσκασε βόμβα, δηλαδή έτσι το ακούσαμε εμείς εδώ πέρα. Τρέξαμε έξω. Εγώ τα έβλεπα τα κορίτσια, ήταν μέσα στα αίματα. Οι δύο κοπέλες δεν είχαν καθόλου αισθήσεις. Καλέσαμε το 112. Σχετικά γρήγορα ήρθε, γιατί δίπλα είναι εδώ το Κέντρο Υγείας», περιέγραψε ο μάρτυρας.

Η Sara Ceccantini διακομίστηκε αρχικά σε νοσοκομείο της Σύρου, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Μάλιστα, ο άνθρωπος που ανέλαβε τη μεταφορά των τρακαρισμένων οχημάτων, ανέφερε ότι μετά τη φονική σύγκρουση, το όχημα στο οποίο βρισκόταν η παρέα των Ιταλίδων, προσέκρουσε σε άλλα τρία παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Στο ένα εξ αυτών βρισκόταν ένα παιδί, με τον πατέρα του να ψωνίζει σε κοντινό μίνι μάρκετ. Από αυτήν την πρόσκρουση πάντως δεν φέρεται να υπήρξε τραυματισμός.

Συγκλονισμένη η ιταλική κοινή γνώμη

Η Sara Ceccantini έμενε στην επαρχία Αρέτσο της Τοσκάνης και εργαζόταν στο εργοστάσιο της Prada στην περιοχή, το οποίο, μετά την τραγική είδηση του θανάτου της, έκλεισε σε ένδειξη πένθους.

Η 37χρονη κοπέλα ήταν μάλιστα μητέρα ενός 3χρονου κοριτσιού, το οποίο είχε αποκτήσει με τον σύντροφό της Luca Bugialli. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επρόκειτο να παντρευτούν το ερχόμενο Σάββατο 20 Ιουνίου.

Ο τραγικός θάνατος της Sara έχει βυθίσει στη θλίψη φίλους, συναδέλφους και όσους τη γνώριζαν ενώ έχει συγκλονίσει την ιταλική κοινή γνώμη.