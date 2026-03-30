Ακραία επίδειξη δύναμης: Στρατιώτες σπάνε τσιμέντα με το... κεφάλι και ο Κιμ Γιονγκ Ουν χειροκροτεί

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις στρατιωτικών δεξιοτήτων, κατά την οποία Βορειοκορεάτες στρατιώτες προχώρησαν σε εντυπωσιακές αλλά και ακραίες δοκιμασίες αντοχής, σπάζοντας τσιμεντένιες πλάκες με το κεφάλι και δεχόμενοι χτυπήματα με βαριοπούλες και φτυάρια. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι επιδείξεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης της στρατιωτικής ισχύος της χώρας, με τον Κιμ να εμφανίζεται χαμογελαστός και να χειροκροτεί με ενθουσιασμό.

Σε μία από τις πιο παράξενες σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, στρατιώτες με στολές παραλλαγής έσπασαν μεγάλες πλάκες σκυροδέματος στο κεφάλι συναδέλφων τους, πριν εκτελέσουν πρόγραμμα πολεμικών τεχνών που περιλάμβανε ακροβατικές κινήσεις και συγχρονισμένες επιθέσεις.

Σε άλλη στιγμή της επίδειξης, ένας στρατιώτης χτύπησε με μεγάλη ξύλινη ράβδο έναν άλλον, σπάζοντας το ξύλο στα δύο, ενώ η «μάχη» συνέχιζε χωρίς διακοπή. Παράλληλα, στρατιώτες κρατούσαν πλάκες σκυροδέματος πάνω στο σώμα συναδέλφου τους, τις οποίες άλλος συμμετέχων κατέστρεφε με βαριοπούλα.

Η κάμερα επανερχόταν συνεχώς στον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος καθόταν σε μεγάλη λευκή πολυθρόνα πίσω από ξύλινο τραπέζι, σχολιάζοντας την επίδειξη, ενώ στρατιωτικοί γύρω του γελούσαν με τις παρατηρήσεις του. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης φάνηκε να απολαμβάνει το θέαμα, αντιδρώντας με χαμόγελα και χειροκροτήματα.

Σε άλλες επιδείξεις αντοχής, στρατιώτες εκτόξευαν φτυάρια και χρησιμοποιούσαν βαριοπούλες για να χτυπούν την κοιλιακή χώρα συναδέλφων τους, οι οποίοι παρέμεναν ακίνητοι και σφιγμένοι. Παρόμοιες δοκιμασίες περιλάμβαναν χτυπήματα με βαριά σφυριά σε αγκώνες που ακουμπούσαν πάνω σε σωρούς σκυροδέματος, καθώς και σπάσιμο τούβλων με γυμνά χέρια.

Reuters

Μία ακόμη ασυνήθιστη επίδειξη περιλάμβανε στρατιώτη που χτύπησε το πόδι συναδέλφου του με βαριοπούλα, στο πλαίσιο παρουσίασης φυσικής αντοχής και εκπαίδευσης μάχης. Ανάμεσα στα εντυπωσιακά στιγμιότυπα περιλαμβάνονταν επίσης πιο κλασικές στρατιωτικές ασκήσεις, όπως συγχρονισμένες κινήσεις πολεμικών τεχνών και παρελάσεις τμημάτων.

Στο τέλος της εκδήλωσης, στρατιώτες συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ανταλλάσσοντας χειραψίες και εκφράζοντας ενθουσιασμό με συνθήματα και επευφημίες, ενώ φωτογραφήθηκαν μαζί του.