Ακρίτα για τη δεξίωση στο Προεδρικό: Δεν θα είμαστε με ορφανά του Παττακού, δεν σέβομαι τον Τασούλα

Πυρά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, εξαπέλυσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, με αφορμή την απόφαση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένας Δούρου να απουσιάζει από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, η κ. Ακρίτα μιλώντας στο OPEN τόνισε ότι η εκδήλωση έχει χάσει τον συμβολικό της χαρακτήρα, ενώ αναφερόμενη στον κ. Τασούλα διαχώρισε τον θεσμό από το πρόσωπο υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά «το πρόσωπο δεν το σέβομαι, γιατί να το σεβαστώ;».

«Δεν είναι γιορτή της Δημοκρατίας αυτή. Ξέρετε πότε γινόταν αυτό; Όταν ήταν πρόεδρος ο Κάρολος Παπούλιας, και το θυμάμαι από τη μητέρα μου, που τότε πήγαινε, που γινόταν σε μια κλειστή αίθουσα και ήταν εκεί όλοι οι αντιστασιακοί, οι εξορισμένοι, οι φυλακισμένοι, η πολιτική ηγεσία χωρίς τις συζύγους και τους προσέφεραν μια πορτοκαλάδα και ένα κρασί. Τώρα έβαλε και τις συζύγους. Θα το κυνηγήσω το θέμα. Θα δω και στη Διαύγεια πόσο κόστισαν 1.700 άτομα σε τέτοιες εποχές, με ακριβά κρασιά και μεζέδες με σολομό και τρέχα γύρευε», ανέφερε αρχικά η Έλενα Ακρίτα.

«Δεν μπορούμε να συγχρωτιστούμε με ορφανά του Παττακού»

«Η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι εμείς, τα παιδιά των αντιστασιακών, εμείς που κάναμε τους δικούς μας αγώνες, δεν μπορούμε να συγχρωτιστούμε με ορφανά του Παττακού. Λυπάμαι, αλλά εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Με ανθρώπους που έσερναν τα νιάτα τους πίσω από Παπαδόπουλους με τα τσεκούρια, με τη Λατινοπούλου, ούτε το κυρία βάζω μπροστά. Και με έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στη ζωή του δεν έχει κάνει κανένα τίποτα και έβγαινε στη Βουλή και έβριζε τον Νίκο Μπελογιάννη», τόνισε συνεχίζοντας.

Αναφορικά με τον κ. Τασούλα υπογράμμισε: «Άλλο ο θεσμός και άλλο το πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν το σέβομαι. Γιατί να το σεβαστώ; Πατάω σε πραγματικά περιστατικά. Εάν δεν αρέσουν αυτά στον κύριο Πρόεδρο, ας μου κάνει μήνυση. Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος Πρόεδρος ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος».

Από την άλλη, σε ερώτηση για τον Σωκράτη Φάμελλο και το ενδεχόμενο να συμπαραταχθεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Όπως έλεγε και η γιαγιά μου, θα απογοητευτώ έτι περαιτέρω. Είναι κρίμα, γιατί πιστέψαμε αυτόν τον άνθρωπο. Τον αγαπήσαμε, ξενυχτήσαμε. Είναι κρίμα. Θα είναι σαν μια προδοσία σε ανθρώπινο επίπεδο».