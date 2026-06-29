Ακρίβεια: «Παγώνουν» για τους δύο μήνες του καλοκαιριού οι τιμές που προέκυψαν λόγω πλαφόν

Την πλήρη σταθεροποίηση των τιμών που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του μέτρου του πλαφόν, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε δηλώσεις που έκανε μετά το πέρας της σύσκεψης που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με κύριο θέμα την ακρίβεια.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε πως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ δεν πρόκειται να παραταθεί και θα λήξει αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου.

Αναλυτικά ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε:

«Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς.

Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες.

Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη που υπάρχει η αποκλιμάκωση αυτή να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία νέα αύξηση.

Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλλει και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.

Στη συνέχεια θα υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν «εθνικής κοινωνικής συμφωνίας» μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

Στόχος μας είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου».