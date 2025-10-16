Ακριβή ζωή, ακριβός και ο θάνατος στην Κηφισιά – Τάφοι με τιμές… διαμερίσματος

Στην Κηφισιά, η τιμή για έναν οικογενειακό τάφο θυμίζει πλέον real estate deal στα βόρεια προάστια. Μιλάμε για 65.000 έως 120.000 ευρώ το… οικόπεδο, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Δήμου.

Ναι, καλά διαβάσατε: για μια θέση στο κοιμητήριο της Κηφισιάς χρειάζεσαι όσο περίπου για ένα διαμέρισμα 25–30 τετραγωνικών μέτρων στην ίδια περιοχή. Η αιώνια ανάπαυση, με λίγα λόγια, έχει γίνει πολυτελές προνόμιο.

Οι κατηγορίες «αιώνιας κατοικίας»

Ο Δήμος έχει ορίσει τρεις κατηγορίες οικογενειακών τάφων:

Α’ κατηγορία: 120.000 ευρώ

Β’ κατηγορία: 100.000 ευρώ

Γ’ κατηγορία: 65.000 ευρώ

Οι πιο «προνομιούχες» θέσεις – κοντά στην είσοδο ή με καλύτερη θέα (;) – κοστίζουν φυσικά περισσότερο. Κάτοικοι της περιοχής σχολιάζουν σκωπτικά πως «στην Κηφισιά πληρώνεις ακριβά ακόμα και το φινάλε σου».

Από τα σπίτια στους τάφους: η ίδια λογική

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της αγοράς, η μέση τιμή πώλησης κατοικιών στην Κηφισιά ανέρχεται στα 3.925 ευρώ/τ.μ., ενώ στο κέντρο φτάνει και τα 4.800 ευρώ/τ.μ..

Με άλλα λόγια, ένας οικογενειακός τάφος Α’ κατηγορίας αξίας 120.000 ευρώ κοστίζει όσο ένα μικρό διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα στην Αθήνα.

Η ακρίβεια της ζωής, φαίνεται, συνεχίζεται και… μετά θάνατον.

Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Τα δημοτικά κοιμητήρια σε πολλές περιοχές της Αττικής έχουν ήδη εξαντλήσει τους διαθέσιμους χώρους, ενώ το κόστος ταφής ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο. Η Κηφισιά, όμως, δείχνει να σπάει κάθε ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας πως στην Ελλάδα του 2025 η ακρίβεια δεν σταματά ούτε μπροστά στην αιωνιότητα.

Η ζήτηση παραμένει

Παρά τα εξωφρενικά ποσά, η ζήτηση δεν λέει να πέσει. Ο Δήμος Κηφισιάς μάλιστα έχει θεσπίσει ηλεκτρονική διαδικασία αίτησης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν την «αιώνια κατοικία» τους πριν την ώρα της.



Σε μια χώρα όπου το κόστος στέγασης έχει εκτοξευθεί και η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο ασφυκτική, η εικόνα αυτή μοιάζει με τραγική ειρωνεία:

στην Κηφισιά, ούτε ο θάνατος δεν είναι πια φτηνός.