Ακριβότερα προϊόντα λόγω «πράσινων» φόρων: Πώς το 2026 ανεβάζει τις τιμές

Το 2026 δεν έρχεται απλώς με νέους «πράσινους» στόχους. Έρχεται με πραγματικό κόστος, που μεταφράζεται σε ακριβότερα προϊόντα και αυξημένες τιμές στην καθημερινότητα. Η πλήρης εφαρμογή του ευρωπαϊκού μηχανισμού προσαρμογής άνθρακα αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού για βιομηχανία, εισαγωγές και καταναλωτές.

Στην καρδιά των αλλαγών βρίσκεται ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ο οποίος τίθεται σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και επεκτείνει στην πράξη τη λογική του «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τι είναι ο CBAM και γιατί μας αφορά

Ο CBAM αποτελεί ευρωπαϊκό εργαλείο που επιβάλλει κόστος άνθρακα στα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες, ώστε να μην ευνοούνται όσοι παράγουν χωρίς περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Στόχος είναι η προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά και η μείωση των εκπομπών CO₂.

Στην πράξη, όμως, αυτό σημαίνει επιπλέον επιβαρύνσεις σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές, ενέργεια και μεταποίηση.

Ποια προϊόντα ακριβαίνουν πρώτα

Στην πρώτη φάση εφαρμογής του CBAM περιλαμβάνονται:

Τσιμέντο

Σίδηρος και χάλυβας

Αλουμίνιο

Λιπάσματα

Ηλεκτρική ενέργεια

Υδρογόνο

Πρόκειται για υλικά που βρίσκονται στη βάση της παραγωγικής αλυσίδας, γεγονός που σημαίνει ότι το αυξημένο κόστος περνά σταδιακά από το εργοστάσιο → στον προμηθευτή → στο ράφι → στον καταναλωτή.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα, με ισχυρή εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενεργοβόρες δραστηριότητες, αναμένεται να νιώσει τις επιπτώσεις σε τρία επίπεδα:

Κατασκευές και ακίνητα

Η αύξηση στο κόστος τσιμέντου και χάλυβα πιέζει ήδη τον κατασκευαστικό κλάδο, σε μια περίοδο που η στεγαστική κρίση παραμένει οξυμένη.

Λογαριασμοί ρεύματος

Η επιβάρυνση στην ηλεκτροπαραγωγή από εισαγόμενη ενέργεια μπορεί να μεταφραστεί σε ανοδικές πιέσεις στα τιμολόγια, ειδικά για επιχειρήσεις.

Τιμές προϊόντων

Από τρόφιμα έως βιομηχανικά αγαθά, το κόστος παραγωγής «γράφει» πάνω στις τελικές τιμές.

Ποιος πληρώνει τελικά τον λογαριασμό

Επισήμως, ο CBAM στοχεύει στους μεγάλους ρυπαντές. Στην πράξη, όμως, ο τελικός καταναλωτής απορροφά μέρος της επιβάρυνσης, ιδιαίτερα σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων.

Ο «πράσινος φόρος» δεν εμφανίζεται ως ξεχωριστή χρέωση, αλλά ενσωματώνεται στην τιμή, γεγονός που τον καθιστά λιγότερο ορατό – αλλά απολύτως υπαρκτό.

Περιβάλλον vs ακρίβεια: το μεγάλο δίλημμα του 2026

Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία είναι αναπόφευκτη. Το ερώτημα, όμως, που ανοίγει το 2026 είναι ποιος πληρώνει το κόστος της μετάβασης και πόσο αντέχει η κοινωνία.

Με τους «πράσινους» κανόνες να σφίγγουν και τις αγορές να προσαρμόζονται, το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά ισορροπίας – ή σύγκρουσης – ανάμεσα στην κλιματική πολιτική και την καθημερινή ακρίβεια.