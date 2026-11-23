Στα 220,75 ευρώ ανέρχεται το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2026, αυξημένο κατά περίπου 18% σε σχέση με το 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στα 186,85 ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΙΝΚΑ – Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας.

Η εκτίμηση αφορά τραπέζι για 4 έως 6 άτομα, αποκλειστικά για το μεσημέρι και το βράδυ της ημέρας των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την αναλυτική καταγραφή του ΙΝΚΑ, το κόστος των προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Γαλοπούλα, 2 κιλά, με τιμή 16 ευρώ το κιλό: 32 ευρώ.

Αρνίσια παϊδάκια, 2 κιλά, με τιμή 19 ευρώ το κιλό: 38 ευρώ.

Λουκάνικα, 1 κιλό, με τιμή 14 ευρώ το κιλό: 14 ευρώ.

Ντομάτες, 500 γραμμάρια, με τιμή 3 ευρώ το κιλό: 1,50 ευρώ.

Αγγούρι, ένα τεμάχιο: 0,80 ευρώ.

Φρέσκα κρεμμύδια, ένα ματσάκι: 0,95 ευρώ.

Λάχανο, ένα τεμάχιο: 2,50 ευρώ.

Καρότα, μισό κιλό, με τιμή 2,50 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.

Πατάτες, ένα κιλό, με τιμή 1,25 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.

Φέτα, μισό κιλό, με τιμή 15 ευρώ το κιλό: 7,50 ευρώ.

Κασέρι – γραβιέρα, μισό κιλό, με τιμή 22 ευρώ το κιλό: 11 ευρώ.

Εμφιαλωμένο κρασί, μία φιάλη 750 ml: 18 ευρώ.

Αναψυκτικά, οκτώ τεμάχια, με τιμή 1,10 ευρώ το καθένα: 8,80 ευρώ.

Μπύρες, τέσσερα τεμάχια, με τιμή 2,30 ευρώ η καθεμία: 9,20 ευρώ.

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ένα κιλό: 22 ευρώ.

Γλυκά, ένα κιλό, με τιμή 24 ευρώ το κιλό: 24 ευρώ.

Φρούτα, έξι τεμάχια: 6 ευρώ.

Γέμιση γαλοπούλας: 22 ευρώ.

Το συνολικό κόστος των παραπάνω προϊόντων υπολογίζεται από το ΙΝΚΑ σε 220,75 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 55,20 ευρώ ανά άτομο, με βάση τετραμελή οικογένεια.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι στο ποσό αυτό δεν έχουν συνυπολογιστεί πρόσθετες δαπάνες για λάδι, λεμόνια, αυγά, ηλεκτρικό ρεύμα, στολίδια, κεράκια και άλλα, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 10 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία της ανακοίνωσης, το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού ήταν 156,02 ευρώ το 2024, αυξήθηκε στα 186,85 ευρώ το 2025 και διαμορφώνεται στα 220,75 ευρώ το 2026.