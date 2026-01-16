Ακροδεξιοί ηγέτες στο πλευρό του Όρμπαν με προεκλογικό βίντεο: «Η Ευρώπη τον χρειάζεται»

Για την υποστήριξη του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ενώθηκαν ακροδεξιοί ηγέτες από όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας τη συμβολική σημασία που έχουν οι ουγγρικές εκλογές για τις παγκόσμιες ακροδεξιές κινήσεις, ακόμη και καθώς ο Ούγγρος ηγέτης φαίνεται να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις.

Ένα προεκλογικό βίντεο που δημοσίευσε ο Όρμπαν αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνει μηνύματα στήριξης από δώδεκα ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι, ο Ματέο Σαλβίνι, η Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν και η Γερμανίδα Άλις Βάιντελ.

«Η Ευρώπη χρειάζεται τον Βίκτορ Όρμπαν», λέει η Βάιντελ της ακροδεξιάς «Alternative für Deutschland» (AfD), στο κοινό.

Η Λεπέν, πρώην ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέτωπο» της Γαλλίας, επαινεί τον ηγέτη. «Χάρη σε ηγέτες όπως ο Βίκτορ Όρμπαν, το στρατόπεδο των πατριωτών και των υπερασπιστών των εθνών και των κυρίαρχων λαών σημειώνει όλο και μεγαλύτερη επιτυχία στην Ευρώπη», δηλώνει.

Η Μελόνι, με τη σειρά της, επισημαίνει τις ομοιότητες που έχει με τον Όρμπαν: «Μαζί υποστηρίζουμε μια Ευρώπη που σέβεται την εθνική κυριαρχία και υπερηφανεύεται για τις πολιτιστικές και θρησκευτικές ρίζες της».

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για τον Όρμπαν

Η εμφάνιση στήριξης ενόψει των ουγγρικών εκλογών στις 12 Απριλίου ακολουθεί μια χρονιά κατά την οποία ο Όρμπαν, ο μακροβιότερος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκε στο επίκεντρο των ειδήσεων λόγω της προσπάθειας της κυβέρνησής του να απαγορεύσει εκδηλώσεις Pride και να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στα ανεξάρτητα ΜΜΕ και τις ΜΚΟ, αναφέρει ο Guardian.

Ο Όρμπαν, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει κριτική για τη συρρίκνωση των δημοκρατικών θεσμών, τη μείωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την υπονόμευση του κράτους δικαίου, αντιμετωπίζει πλέον μια πρωτοφανή πρόκληση από πρώην κορυφαίο μέλος του κόμματός του, τον Πέτερ Μαγκιάρ.

Καθώς οι Ούγγροι αντιμετωπίζουν οικονομική στασιμότητα, αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και κακές κοινωνικές υπηρεσίες, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz υστερούν έναντι του αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza του Μαγκιάρ.

Σε αντίδραση, το Fidesz έχει επισημάνει τις διεθνείς συνδέσεις του Όρμπαν, παρουσιάζοντάς τις ως πλεονέκτημα για την Ουγγαρία σε ένα ασταθές και ταραχώδες διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Μάρτον Μπένε του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών TK στη Βουδαπέστη. «Κάτι που ο αντίπαλός του –ως πολιτικός νεοεισερχόμενος– απλώς δεν διαθέτει», σημειώνει.

Η εκστρατεία του Μαγκιάρ, αντίθετα, επικεντρώνεται σε εσωτερικά ζητήματα, με δεσμεύσεις για τόνωση της ουγγρικής οικονομίας, καταπολέμηση της διαφθοράς και απελευθέρωση δισεκατομμυρίων ευρώ σε «παγωμένα» κονδύλια της ΕΕ.

Το αποτέλεσμα των εκλογών αναμένεται να κριθεί από το πώς οι ψηφοφόροι αξιολογούν αυτές τις ανταγωνιστικές αφηγήσεις και «αν θεωρούν ότι οι διεθνείς προκλήσεις ή η εσωτερική κυβερνητική επίδοση αποτελούν τον κύριο παράγοντα των εκλογών», αναφέρει ο Μπένε.

Ο Πούτιν και ο Νετανιάχου

Το προεκλογικό βίντεο περιλαμβάνει και αναφορές στην πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Όρμπαν, ο πιο κοντινός στην ΕΕ ηγέτης στον Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει επανειλημμένα μπλοκάρει προσπάθειες της ΕΕ να παρουσιάσει ενιαίο μέτωπο υπέρ της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα κάποιοι επικριτές να τον αποκαλούν «Δούρειο Ίππο» του Πούτιν στην ΕΕ.

Στο βίντεο οι ηγέτες φαίνεται να επαινούν αυτές τις ενέργειες, με τη Βάιντελ να σημειώνει ότι ο Όρμπαν «μάχεται για την ειρήνη στην Ουκρανία», ενώ ο Σαλβίνι δηλώνει: «Αν θέλετε ειρήνη, ψηφίστε Fidesz».

Άλλοι ηγέτες που εμφανίζονται περιλαμβάνουν τον Χέρμπερτ Κικλ, ηγέτη του αυστριακού FPÖ, τον Τσέχο πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις, καθώς και τους προέδρους Σερβίας και Αργεντινής, Αλεξάνταρ Βούτσιτς και Χάβιερ Μιλέι.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εμφανίζεται επίσης, αναφέροντας ότι «η ασφάλεια δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, πρέπει να κατακτηθεί» και χαρακτηρίζοντας τον Όρμπαν ως ηγέτη με τα προσόντα να προστατεύσει τη χώρα του.

Αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι απουσιάζουν εμφανώς από το βίντεο, ο Όρμπαν δημοσίευσε πρόσφατα επιστολή του Ντονάλντ Τραμπ από τον Δεκέμβριο, στην οποία του εύχεται «καλή επιτυχία» στην εκλογική του εκστρατεία. «Πάντα στέκεσαι σταθερά για να υπερασπιστείς τις αρχές που κάνουν την Ουγγαρία ένα τόσο σπουδαίο μέρος – την πίστη, την οικογένεια και την κυριαρχία», ανέφερε η επιστολή.