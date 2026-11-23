Δικό του τεχνικό σύμβουλο ορίζει ο συζυγοκτόνος, ο οποίος αφαίρεσε τη ζωή της 61χρονης γυναίκας του στο διαμέρισμά τους στο Θησείο, κοντά στην Ακρόπολη, προκειμένου να εξετάσει τα ιατρικά ευρήματα και να προετοιμάσει την υπερασπιστική γραμμή. Αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα και του ανακριτή την Τρίτη (24/11).

Να ανατρέψει την εικόνα που έχει σχηματιστεί για τις συνθήκες θανάτου της συζύγου του στο Θησείο επιχειρεί ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο κατηγορούμενος έχει ήδη ορίσει τεχνικό σύμβουλο, με στόχο να αντικρούσει τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα και ειδικότερα την εκδοχή ότι προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας του με στραγγαλισμό. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι υπήρξε συμπλοκή μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας τη χτύπησε μόνο στο στέρνο και δεν την στραγγάλισε, όπως ισχυρίζεται, προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στην επίθεσή της.

Ο κατηγορούμενος επιμένει ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει τη σύζυγό του και ότι όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ ήταν αποτέλεσμα μιας έντονης λεκτικής αντιπαράθεσης. Ένα από τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει κατά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα, είναι η κατάσταση της υγείας της γυναίκας του τα τελευταία χρόνια και πώς επηρέασε την καθημερινότητα του ζευγαριού.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, από το περασμένο καλοκαίρι, όταν πλέον είχε συνταξιοδοτηθεί, δεν είχε κοινωνική ζωή, καθώς φρόντιζε τη σύζυγό του η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, παρουσίαζε κρίσεις και κατά διαστήματα εκδήλωνε επιθετική συμπεριφορά, είτε προς τον ίδιο είτε προς τον εαυτό της.

Κατά τους ισχυρισμούς του, η γυναίκα λάμβανε φαρμακευτική αγωγή από το 2020 έως το 2025, ωστόσο στη συνέχεια τη διέκοψε με δική της απόφαση. Ο ίδιος φέρεται να αποδίδει στη διακοπή της αγωγής την επιδείνωση της κατάστασής της, υποστηρίζοντας ότι οι κρίσεις έγιναν συχνότερες και η συμβίωσή τους ιδιαίτερα δύσκολη.

Η ληστεία, οι εμμονές και οι κρίσεις

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να αναφερθεί και σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ήταν η αιτία για να ξεκινήσουν τα προβλήματα της συζύγου του.

Το 2017 ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους με τη γυναίκα του να παθαίνει κρίσεις και να έχει εμμονές. Τρία χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ξεκίνησε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και να παρακολουθείται από ψυχίατρο. Παράλληλα, περιόρισε τις κοινωνικές της επαφές και απέφευγε να βγαίνει από το σπίτι.

Σύμφωνα με όσα αναμένεται να ισχυριστεί ο δράστης, η σύζυγό του, τους τελευταίους μήνες δεν λάμβανε την φαρμακευτική αγωγή με αποτέλεσμα να παρουσιάζει εκρήξεις θυμού και αντιδρούσε έντονα.

Τι συνέβη το μοιραίο βράδυ

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην περιγραφή των γεγονότων που σημειώθηκαν το μοιραίο βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Όλα ξεκίνησαν από ένα ασήμαντο περιστατικό καθώς νωρίτερα η αδελφή της συζύγου του είχε επισκεφθεί τον ηλικιωμένο πατέρα τους. Η άτυχη γυναίκα, όπως φέρεται να έχει καταθέσει ο ίδιος στην αστυνομία, ήθελε να βεβαιωθεί ότι η αδελφή της είχε επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της.

Για τον λόγο αυτό, ο σύζυγός της επικοινώνησε μαζί της και ενημερώθηκε ότι όλα ήταν καλά. Ωστόσο, η διαβεβαίωση αυτή δεν φαίνεται να ήταν αρκετή για να την καθησυχάσει και η ίδια επέμενε να επικοινωνήσουν ξανά μαζί της. Όταν εκείνος φέρεται να της είπε ότι ήταν πλέον αργά για να ενοχλήσουν, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Όπως αναμένεται να υποστηρίξει, η σύζυγός του εξοργίστηκε, έπαθε κρίση και άρχισε να του επιτίθεται. Τότε, σύμφωνα με τη δική του περιγραφή, τη χτύπησε στο στέρνο με σκοπό να την αποκρούσει.

Λίγο αργότερα, η γυναίκα κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, μόλις αντιλήφθηκε πως η σύζυγός του δεν είχε τις αισθήσεις της, προσπάθησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, κάνοντάς της καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), χωρίς ωστόσο να καταφέρει να την επαναφέρει.

Όταν διαπίστωσε ότι δεν ανέπνεε, κάλεσε την Αστυνομία η οποία έφτασε άμεσα στο σημείο όπου έλαβε την πρώτη κατάθεση κι έπειτα τον συνέλαβε.