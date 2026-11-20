Θρήνο έχει σκορπίσει στον Πύργο Ηλείας η άγρια δολοφονία της 61χρονης Μαρίνας Παπασωτηρίου, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του 63χρονου συζύγου της μέσα στο σπίτι τους, στην περιοχή της Ακρόπολης.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι, στο χωριό Κατσαρού, κοντά στον Πύργο, από όπου καταγόταν η άτυχη γυναίκα και συγγενείς και φίλοι θα την αποχαιρετήσουν.

Σύμφωνα με το thebest.gr, η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, στην κατοικία της επί της οδού Αίθρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 63χρονος ήταν εκείνος που κάλεσε την Άμεση Δράση, λέγοντας στους αστυνομικούς: «Ελάτε γρήγορα, έχω χτυπήσει τη γυναίκα μου».

Για το περιστατικό μίλησε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος ο άνδρας ειδοποίησε τις Αρχές.

«Ουσιαστικά, ο ίδιος ο δράστης ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία. Κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατο αυτής της γυναίκας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., δεν είχε προηγηθεί κάποια καταγγελία του ζευγαριού στην Αστυνομία, ενώ δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος περιγράφεται ως λιγομίλητος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη του.