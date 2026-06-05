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Άκρως καλοκαιρινός καιρός το Σαββατοκύριακο με ήλιο σχεδόν παντού

Η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά φτάνοντας την Κυριακή (7/6) τοπικά και τους 36 βαθμούς.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Με άκρως καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά φτάνοντας την Κυριακή (7/6) τοπικά και τους 36 βαθμούς, ενώ η αστάθεια είναι πολύ περιορισμένη κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Το Σάββατο (6/6), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και γύρω από τα βουνά της Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες που γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29-32 και τοπικά τους 33-34οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-30 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29oC, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας

Και την Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 31-33 και τοπικά τους 34-36 βαθμούς με βοριάδες στα πελάγη έως 5-6 μποφόρ.

Την επόμενη εβδομάδα θα διατηρηθούν οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με την αστάθεια όμως να εντείνεται στα ηπειρωτικά κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας.

@flashgrofficial

☀️ Άκρως καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τον ήλιο να κυριαρχεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και τις συνθήκες να είναι ιδανικές για βόλτες και εξορμήσεις στη θάλασσα. 🌦️ Λίγες τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν μόνο στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τα φαινόμενα να είναι λίγο πιο αυξημένα την Κυριακή. 🌡️ Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, φτάνοντας τους 30 με 34 βαθμούς το Σάββατο και τοπικά τους 36 βαθμούς την Κυριακή. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς, ενώ η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ζέστη, αλλά και με επιστροφή της απογευματινής αστάθειας σε αρκετές περιοχές. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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