Άκρως καλοκαιρινός καιρός το Σαββατοκύριακο με ήλιο σχεδόν παντού

Με άκρως καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά φτάνοντας την Κυριακή (7/6) τοπικά και τους 36 βαθμούς, ενώ η αστάθεια είναι πολύ περιορισμένη κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Το Σάββατο (6/6), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και γύρω από τα βουνά της Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες που γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29-32 και τοπικά τους 33-34οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-30 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29oC, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας

Και την Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 31-33 και τοπικά τους 34-36 βαθμούς με βοριάδες στα πελάγη έως 5-6 μποφόρ.

Την επόμενη εβδομάδα θα διατηρηθούν οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με την αστάθεια όμως να εντείνεται στα ηπειρωτικά κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας.