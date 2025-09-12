Άκρως τολμηρή η εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον στο κόκκινο χαλί - Το διάφανο Gucci φόρεμα

Σε μια άκρως τολμηρή εμφάνιση προχώρησε η διάσημη χολιγουντιανή ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον στο κόκκινο χαλί. Στη Νέα Υόρκη, στις 11 Σεπτεμβρίου, η διάσημη ηθοποιός εντυπωσίασε στο δείπνο του Kering Foundation «Caring for Women» με ένα εντυπωσιακό μαύρο διάφανο φόρεμα Gucci με δαντέλα.

Το μάξι φόρεμα είχε έντονες see-through λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του σώματός της. Η Τζόνσον το συνδύασε με μαύρο σουτιέν και εσώρουχο, αφήνοντας το υπόλοιπο look να μιλήσει από μόνο του. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν κομψό κότσο, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα λαμπερό τένις κολιέ και ασημένια σκουλαρίκια.

Ντακότα Τζόνσον / IMAGO

Η βραδιά συγκέντρωσε πλήθος αστέρων, από τη Λόρεν Σάντσεζ – στην πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά τον γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος – μέχρι τον Κόλμαν Ντομίνγκο, τη Γουίνι Χάρλοου, τη Ντέμι Μουρ και τον Άντριεν Μπρόντι, σύμφωνα με το E!News.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντακότα Τζόνσον επιλέγει ένα τολμηρό διάφανο look. Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι της αρέσει να πειραματίζεται με τα ρούχα της, όχι όμως και με τα μαλλιά της. «Είμαι συναισθηματικά δεμένη με τα μαλλιά μου. Πιθανόν θα έπρεπε να αλλάξω κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω», είχε πει σε συνέντευξή της.

Όσο για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, η ηθοποιός θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη μέσα από την κινηματογραφική μεταφορά του best seller Verity της Κολίν Χούβερ, που περιστρέφεται γύρω από τον έρωτα.