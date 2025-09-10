Ακτιβίστριες επιτέθηκαν φραστικά στον Τραμπ μέσα σε εστιατόριο - «Είσαι ο Χίτλερ της εποχής μας»

Παρέμβαση με συνθήματα έκανε μια ομάδα ακτιβιστριών εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, σε εστιατόριο στο οποίο δειπνούσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη Ουάσιγκτον το βράδυ της Τρίτης 09/09.

Αρχικά οι αποδοκιμασίες ξεκίνησαν από τη στιγμή που ο Τραμπ κατέβηκε από τη λιμουζίνα του με τους συγκεντρωμένους να τον γιουχάρουν ενώ εκείνος γύρισε και τους χαιρέτησε πριν εισέλθει στον χώρο.

Όμως, ενώ καθόταν στο τραπέζι μαζί με τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Τζέι Ντι Βανς, η ομάδα που τον αποδοκίμαζε εισέβαλε στο εστιατόριο και κατευθύνθηκε προς το μέρος του με φωνές ενώ στο εστιατόριο επικράτησε αναστάτωση στους υπόλοιπους θαμώνες.

Τα μέλη της φεμινιστικής ακτιβιστικής οργάνωσης πλησίασαν κοντά του, με την προσωπική φρουρά του προέδρου να προσπαθεί να τις απωθήσει, και του φώναζαν το σύνθημα: «Ελευθερία στην Ουάσινγκτον! Ελευθερία στην Παλαιστίνη! Ο Τραμπ είναι ο Χίτλερ της εποχής μας!».

Ο Τραμπ κάλεσε τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να απομακρύνουν τις γυναίκες από το τραπέζι του, κουνώντας το χέρι του και λέγοντας: «Φύγετε, Φύγετε!». Όμως μια από τις γυναίκες του φώναξε «Τι θέλεις να είναι η υστεροφημία σου;»

«Τρομοκρατεί κοινότητες στην Ουάσινγκτον! Τρομοκρατεί τη Γάζα! Κοινότητες σε όλο τον κόσμο, από το Πουέρτο Ρίκο μέχρι τις Φιλιππίνες!» φώναζαν οι υπόλοιπες με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν το περιστατικό σοκαρισμένοι.

🇺🇸🇵🇸 Protesters are shouting "Free DC, Free Palestine. Trump is the Hitler of our time" in a restaurant in Washington, DC. pic.twitter.com/nD95lX0Ad4 — dks pros (@dkspros) September 10, 2025

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Λευκού Οίκου που βρισκόταν έξω από το εστιατόριο, οι γυναίκες βγήκαν από τον χώρο συνεχίζοντας φωνάζοντας τα ίδια συνθήματα «Ελευθερία στην Ουάσινγκτον! Ελευθερία στην Παλαιστίνη! Ο Τραμπ είναι ο Χίτλερ της εποχής μας!». Οι γυναίκες απομακρύνθηκαν από την αστυνομία ωστόσο δεν είναι γνωστό εάν συνελήφθησαν.