AKTOR: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της ΑΜΚ αν εκτοξευθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του AKTOR μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη διοίκηση του ομίλου να εκφράζει αισιοδοξία για το επενδυτικό ενδιαφέρον και να μην αποκλείει αύξηση του ύψους της έκδοσης, εφόσον η ζήτηση ξεπεράσει τις προσδοκίες.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέφερε ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ιδιαίτερα αυξημένο και επισήμανε πως, σε περίπτωση πολύ μεγάλης ζήτησης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ενώ για την έκδοση του ομολόγου η διαδικασία προγραμματίζεται να ξεκινήσει την Πέμπτη.

«Ολοκληρώνεται μια προσπάθεια τεσσάρων ετών»

Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε την επικείμενη αύξηση ως το τελευταίο βήμα ενός στρατηγικού σχεδίου που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια.

«Ολοκληρώνουμε πλήρως την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Με την ολοκλήρωση των αυξήσεων η AKTOR θα είναι η δυνατότερη εταιρεία στην Ελλάδα και ενδεχομένως στην Ανατολική Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη διαδικασία της αύξησης, ο επικεφαλής του AKTOR διευκρίνισε ότι οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 3% και επιθυμούν να συμμετάσχουν θα καλυφθούν πλήρως για το ποσό της εγγραφής τους.

Αντίθετα, οι μέτοχοι με συμμετοχή άνω του 3% δεν θα έχουν κάποιο προνομιακό δικαίωμα στην κατανομή των νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.

Στόχος η διεύρυνση της μετοχικής βάσης

Ο κ. Εξάρχου εκτίμησε ότι η αύξηση θα συγκεντρώσει σημαντική υπερκάλυψη, επισημαίνοντας πως οι βασικοί μέτοχοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν με περίπου 350 εκατ. ευρώ, θα υποστούν μεν dilution, ωστόσο η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση του free float και στην είσοδο νέων επενδυτών στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας.

Τον ρόλο των αναδόχων και συμβούλων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έχουν αναλάβει οι Goldman Sachs, Bank of America και UBS, οι οποίες θα συντονίσουν τη διαδικασία διάθεσης των νέων μετοχών.