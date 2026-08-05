AKTOR: Αυξάνεται η στάθμιση της μετοχής στους βασικούς δείκτες του Χρηματιστηρίου

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Σε αλλαγές στους συντελεστές στάθμισης του AKTOR προχωρά η Euronext Athens, με την εταιρεία να ενισχύει τη συμμετοχή της στους δείκτες στους οποίους περιλαμβάνεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Euronext Athens, σε συνέχεια της ενημέρωσης της 3ης Αυγούστου 2026, ο συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) της εταιρείας «AKTOR Α.Ε. Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» αυξάνεται από 26% σε 35% σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της.

Οι μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026.

Η αλλαγή του συντελεστή ευρείας διασποράς επηρεάζει τη σύνθεση των ακόλουθων δεικτών:

Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α

FTSE/X.A. Large Cap

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς

FTSE/ATHEX Βιομηχανίες

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε και η μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας (Weight Factor) των μετοχών του AKTOR στον δείκτη ATHEX ESG.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής αυξάνεται από 21,30% σε 28,67%, ενισχύοντας τη στάθμιση της εταιρείας στον συγκεκριμένο δείκτη.

Οι αλλαγές αποτελούν μέρος των τακτικών προσαρμογών των χρηματιστηριακών δεικτών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων τη διασπορά των μετοχών και τη συμμετοχή των εισηγμένων εταιρειών στην αγορά.