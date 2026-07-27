AKTOR: Νέα αγορά μετοχών από τον Αλέξανδρο Εξάρχου - Η επένδυση των 31,5 εκατ. ευρώ
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου, με τη Winex Investments να αποκτά 2,8 εκατ. κοινές μετοχές της εταιρείας.
Νέα αγορά μετοχών της AKTOR πραγματοποίησε η Winex Investments Limited, εταιρεία συμφερόντων των Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2026 και αφορά την απόκτηση 2,8 εκατ. κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, εκδόσεως της AKTOR.
Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 31,5 εκατ. ευρώ, με την τιμή αγοράς να διαμορφώνεται στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή.
Η ανακοίνωση αφορά την επιπλέον αγορά μετοχών από την πλευρά του CEO της AKTOR, Αλέξανδρου Εξάρχου, μέσω της Winex Investments Limited.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), η Winex Investments κατείχε ποσοστό 39,1% στην εταιρεία. Η Castellano Properties κατείχε ποσοστό 18,5%, ενώ η Blue Silk είχε ποσοστό 15,6%.