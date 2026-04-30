Aktor: Τα αναμενόμενα έσοδα από τις συμφωνίες LNG σε Αλβανία και Βοσνία θα ξεπεράσουν τα 9 δισ. ευρώ

Ο όμιλος Aktor, θα ανακοινώσει μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα το απόγευμα (18.00 ώρα Ελλάδος) τα αποτελέσματα χρήσης 2025 στους επενδυτές και τους αναλυτές. Η παρουσίαση θα γίνει από τον πρόεδρο και διευθύνονταν σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου και τον Οικονομικό Διευθυντή του ομίλου κ. Αδαμόπουλο.

Εκτός από τα αποτελέσματα, η διοίκηση του Aktor θα αναφερθεί και στις πρόσφατες εξελίξεις , με τις συμφωνίες των δύο τελευταίων ημερών στην Αλβανία και την Βοσνία. Ο όμιλος Aktor εξασφάλισε συμβάσεις διάρκειας 20 ετών, ξεκινώντας από το 2030 για την πώληση τουλάχιστον 1,5 δισ bcm αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Τα αναμενόμενα έσοδα για τον όμιλο Aktor για την περίοδο 20ετών θα ξεπεράσουν αθροιστικά τα 9 δισ. ευρώ.

Έσοδα και από τις κατασκευές υποδομών

Τα έσοδα αναμένεται να διευρυνθούν, εάν στις συμφωνίες αυτές προστεθούν και πιθανά έργα για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο στην Αλβανία.

Στη σύναψη των συμφωνιών, καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι εξαιρετικές σχέσεις που έχει αναπτύξει στην Ουάσινγκτον ο όμιλος Aktor και ο επικεφαλής του Αλέξανδρος Εξάρχου. Οι 100% θυγατρικές του ομίλου που υπέγραψαν και τις σχετικές συμφωνίες (Aktor LNG USA και Aktor Energy USA) εδρεύουν στις ΗΠΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των δραστηριοτήτων του ομίλου. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από τα 5 μνημόνια συνεργασίας (MoU) που είχε υπογράψει ο όμιλος τους τελευταίους 6 μήνες, τα δύο ήδη έχουν καταλήξει σε οριστικές συμφωνίες και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τα υπόλοιπα 3 μνημόνια συνεργασίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, με δηλώσεις του την Τετάρτη 29 Απριλίου, κατά την διάρκεια του Forum των 3 Θαλασσών χαιρέτησε τα χειροπιαστά και αποφασιστικά βήματα που έγιναν με την υπογραφή των συμφωνιών της Aktor LNG USA σε Αλβανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη, τονίζοντας ότι οι συμφωνίες αποτελούν αποφασιστικά βήματα που οδηγούν στην περαιτέρω απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.