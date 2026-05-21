Akylas: «Ένιωσα την ανάγκη να απολογηθώ για τη 10η θέση - Περίμενα να με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα»

Ο Akylas ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για πρώτη φορά μετά τη Eurovision για την εμπειρία του από τον διαγωνισμό, αλλά και τη 10η θέση που έφερε στην Ελλάδα. «Μετά τα αποτελέσματα μου είχε κάτσει κάπως βαρύ γιατί είχαν ανέβει πολύ οι προσδοκίες όλο αυτό το διάστημα και λόγω στοιχημάτων που εντέλει έπεσαν εντελώς έξω όλα. Ήμασταν TOP 3 τους τελευταίους πέντε μήνες. Οπότε είναι λογικό ο κόσμος να το πίστευε τόσο πολύ. Απλά ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να απολογηθώ γι’ αυτή τη θέση, ενώ μέσα μου ήξερα ότι έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου και ότι έχω υπερβεί τα όριά μου και τις δυνάμεις μου, δηλαδή έκανα πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ.

Όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Βιέννης είχε πάρα πολλούς Έλληνες εκεί πέρα που μου έλεγαν: σε ευχαριστούμε που μας έκανες να το ζήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενα, δεν ξέρω τι περίμενα. Περίμενα ότι θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα! Είχαν ανέβει τόσο πολύ οι προσδοκίες του κόσμου και εγώ το σήκωνα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, μετά πραγματικά φοβήθηκα τι θα γίνει».

Η στήριξη των γονιών

«Η μαμά μου ήταν μέσα στο στάδιο, όπου έχανε η μάνα το παιδί κυριολεκτικά, οότε είχαμε πει πως θα τα πούμε μετά στο ξενοδοχείο όλοι μαζί. Αφού γύρισα στο ξενοδοχείο, λοιπόν, ήταν πολύ συγκινημένη. Μου έλεγε μπράβο, προσπαθούσε να με παρηγορήσει γιατί ήμουν πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό αλλά είχε χαθεί λίγο η λάμψη από τα μάτια μου. Οπότε με έπιανε η μάνα μου και μου έλεγε: ήταν τέλειο αυτό που έκανες, μπράβο, χαίρομαι και ήταν πολύ όμορφο.

Και με τον μπαμπά μου μίλησα στο τηλέφωνο και μου έλεγε: πας καλά, είσαι στη Eurovision, ξέρεις τι πράγματα έχεις κάνει, γιατί να στεναχωριέσαι; Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό και πραγματικά ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι, ακόμη και αν δεν τα καταλαβαίνουν πλήρως, θα τα καταλάβουν στην πορεία, να κάνουν αυτή την προσπάθεια, αυτή την προσέγγιση».