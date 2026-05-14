Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι και βίωσα πολύ bullying»

Λίγες μέρες πριν από την εμφάνισή του στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision ο Akylas άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, το bullying, τα όνειρα και την πίστη που πρέπει να έχουμε στον εαυτό μας και να αλλάζουμε τη ζωή μας κάνοντας αυτά που αγαπάμε περισσότερο.

«Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying. Δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Να μην αφήσετε ποτέ κανέναν να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα στα χέρια σας! Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100%, αν πραγματικά το θέλετε. Γι’ αυτό να πιστεύετε στον εαυτό σας και να τον αγαπάτε περισσότερο. Είστε υπέροχοι», είπε ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που έδωσε στο wiwibloggs.

«Γιατί μου το κάνεις αυτό;»

«Η μητέρα μου είναι τόσο περήφανη. Είναι τόσο χαρούμενη. Όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, έκλαιγε πάρα πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: γιατί μου το κάνεις αυτό; Είναι πραγματικά πολύ χαρούμενη. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους γονείς να αγαπούν τα παιδιά τους όπως ακριβώς είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Είναι τόσο σημαντικό. Μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε, προσπαθήστε να τα καταλάβετε».