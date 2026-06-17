Akylas: «Η διαφήμιση που έκανα, με βοήθησε να ξεφύγω από το οικονομικό μου πρόβλημα»

Για την απεριόριστη αγάπη της μητέρας του που είναι το στήριγμά του, αλλά και όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα μίλησε ο Akylas στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εξήγησε: «Δεν έχω συνειδητοποιήσει κάτι, γιατί με το που γύρισα ξεκίνησα πρόβες, δουλειές. Αλλά εντάξει, χαίρομαι που δουλεύω. Είμαι περήφανος και χαρούμενος, που αυτή τη στιγμή βιοπορίζομαι από τη μουσική μου. Αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής, από όταν τραγουδούσα στο δρόμο.

Όλο αυτό το ταξίδι μου έδωσε πολλή αγάπη. Δεν θα μπορούσα να το παίξω σνομπ. Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω, το απολαμβάνω πολύ. Αρχικά το ότι έχω δικό μου γεύμα είναι τρελό, πραγματικά. Εγώ είμαι φαν. Φυσικά με έχει βοηθήσει να ξεφύγω από το οικονομικό μου πρόβλημα, αλλά και να κάνω τα δώρα μου. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να προσφέρω στην οικογένειά μου πράγματα. Οπότε, είμαι πολύ χαρούμενος που πλέον μπορώ να το κάνω».

Και κατέληξε αναφερόμενος στην μητέρα του που τον ενθάρρυνε να συνεχίσει να παλεύει για το όνειρό του, ακόμα και όταν δεν έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα στον τελικό της Eurovision: «Η μαμά μου ήθελε να με προστατεύσει. Τη στιγμή, δηλαδή, που κατέβηκα, με αγκάλιασε και μου λέει «Αγάπη μου, είμαι πολύ περήφανη για σένα, ανεξαρτήτως θέσης, ό,τι κι αν έχει συμβεί, σ’ αγαπάω». Η αγκαλιά της μαμάς τα ηρεμεί όλα. Θα ήθελα να ταξιδέψω με την οικογένειά μου, γιατί εκείνοι στο παρελθόν δεν είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν, οπότε θέλω να αναπληρώσω τον χαμένο χρόνο».