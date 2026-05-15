Akylas: Η καθηγήτρια του Σχολείου Σερρών στον FLASH «Η μεγάλη δύναμη που τον κινεί είναι η μαμά του»

Μια ημέρα πριν τον τελικό της Eurovision και η καθηγήτρια του Akyla -όταν εκείνος πήγαινε Γυμνάσιο στο Μουσικό Σχολείο Σερρών- και τωρινή διευθύντρια κ. Χρυσάνθη Παλάζη μίλησε στον FLASH για εκείνον, τον αγώνα που έδινε όλα αυτά τα χρόνια και την μητέρα του που είναι ακλόνητο στήριγμά του.

«O Akylas είναι γεννημένος το 1999 και είναι συνομήλικος με τον γιο μου που ήταν μαθητής και εκείνος στο ίδιο σχολείο. Η πρώτη μας γνωριμία λοιπόν ήταν στο Μουσικό Σχολείο Σερρών όπου με είχε καθηγήτρια.

Αυτό που θυμάμαι έντονα είναι το ότι συμμετείχε σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις και τον διέκρινε η εξωστρέφεια και το ηγετικό ταμπεραμέντο. Ήταν η ψυχή της παρέας και ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους. Δεν υπάρχει παιδί εκείνης της φουρνιάς που να μην τον σκέφτεται ακόμα με αγάπη και φιλικά συναισθήματα.

Δεν θα ξεχάσω τις πρόβες που κάναμε για την «Εύθυμη Χήρα». Επικρατούσε τέτοιο χάος γιατί δεν άφηνε κανέναν να στεριώσει ατάκα, γιατί τους έκανε να γελάνε. Αυτό το παιδί είναι ο Akylas».

Ο χαρακτήρας του δεν έχει αλλάξει από τότε, εξηγεί. «Σε όποια χώρα πήγε, έκανε τον κόσμο να γελάει, έκανε πειράγματα και αστεία».

Η μητέρα του είναι τα πάντα για εκείνον μας τονίζει και λέει χαρακτηριστικά: «Η μητέρα του ήταν πολύ υποστηρικτική και ταλαιπωρήθηκε προκειμένου να τον μεγαλώσει και να τον βοηθήσει να ακολουθήσει το όνειρό του. Ήταν πάντα δίπλα του και τον στήριζε στις απογοητεύσεις που βίωνε. Είχε πολλές αγωνίες για εκείνον...

Θυμάμαι το βράδυ της πρόκρισης όταν ανέβηκε στην σκηνή, τον κοιτούσε στα μάτια. Ήταν μόνο εκείνος και κανένας άλλος. Δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο. Η μεγάλη δύναμη που κινεί τον Ακύλα είναι η μαμά του. Σε εκείνη πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα. Δεν είναι τυχαίο που σε κάποιο σημείο το τραγούδι έχει βιωματικό χαρακτήρα. Είναι η αλήθεια της ζωής και των δύο».

Για την γνωριμία και την φιλία του με τον Γιώργο Καπουτζίδη - ο οποίος επίσης κατάγεται από τις Σέρρες - ανέφερε: «Ήταν ο πρώτος που άκουσε το τραγούδι του. Ο Akylas είναι ένα παιδί που έψαχνε ανθρώπους να τον στηρίξουν για να κάνει το όνειρό του».

Η κ Χρυσάνθη Παλάζη κλείνοντας, εξομολογήθηκε ότι τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Σερρών έχουν ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη για τον Akyla για την βραδιά του τελικού, την οποία θα παρακολουθήσουν στην Πλατεία Ελευθερίας των Σερρών. «Κάτι έχουν ετοιμάσει, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί θα χαλάσω την έκπληξη» μας λέει και εύχεται «Καλή Επιτυχία» στον Akyla.