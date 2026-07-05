Με δημόσια τοποθέτηση μέσω Instagram Stories απάντησε ο Akylas στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ερμηνεία του τραγουδιού «All The Things She Said» των t.A.T.u. στη συναυλία που πραγματοποίησε στην Τεχνόπολη.

Η συζήτηση άνοιξε όταν η εκπρόσωπος της Ουκρανίας στη Eurovision, Leleka, εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, συνδέοντάς το με τη στάση που έχουν κρατήσει τα μέλη του ρωσικού συγκροτήματος απέναντι στον πόλεμο και χαρακτηρίζοντας άκαιρη την ερμηνεία του, με φόντο τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία.

«Δεν ήταν ποτέ πολιτική δήλωση»

Ο Akylas ξεκαθάρισε πως η επιλογή του τραγουδιού δεν είχε καμία πολιτική διάσταση, αλλά συνδέεται αποκλειστικά με προσωπικές αναμνήσεις.

«Θέλω να πω με όλη μου την καρδιά ότι ποτέ δεν θα ήθελα σκόπιμα να πληγώσω, να προσβάλω ή να δείξω ασέβεια σε κανέναν. Η απόφασή μου να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι προήλθε αποκλειστικά από αυτή την προσωπική σύνδεση. Δεν προοριζόταν ποτέ να αποτελέσει πολιτική δήλωση ή υποστήριξη προς τις πράξεις ή τις πεποιθήσεις οποιουδήποτε.»

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο τραγούδι τον συνόδευε στα εφηβικά του χρόνια και το να το ερμηνεύσει ζωντανά αποτελούσε ένα προσωπικό όνειρο.

«Λυπάμαι ειλικρινά»

Ο τραγουδιστής αναγνώρισε πως η εμφάνισή του μπορεί να ερμηνεύτηκε διαφορετικά από κάποιους ανθρώπους και εξέφρασε τη λύπη του σε όσους ένιωσαν ότι προσβλήθηκαν.

«Σέβομαι απόλυτα ότι άλλοι μπορεί να αισθάνονται διαφορετικά και λυπάμαι ειλικρινά αν η εμφάνισή μου προκάλεσε πόνο σε κάποιον. Αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου.»

Κλείνοντας το μήνυμά του, πρόσθεσε:

«Λυπάμαι πραγματικά αν η εμφάνισή μου πλήγωσε εσένα ή οποιονδήποτε άλλο. Ειλικρινά ελπίζω όλοι να μπορέσουμε να δούμε ένα μέλλον γεμάτο ειρήνη, κατανόηση και συμπόνια.»

Η τοποθέτησή του προκάλεσε νέο κύκλο σχολίων στα social media, με άλλους να στηρίζουν την εξήγησή του και άλλους να θεωρούν δικαιολογημένη την κριτική που του ασκήθηκε.