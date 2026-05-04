Akylas: Οι βόλτες στα αξιοθέατα της Βιέννης και η αναμονή για τη δεύτερη πρόβα - Τι λένε τα προγνωστικά

Η πρώτη τεχνική πρόβα του Akyla για τη Eurovision, το Σάββατο 2 Μαΐου, πήγε πολύ καλά και η ελληνική αποστολή βγήκε στην αυστριακή πρωτεύουσα για να το γιορτάσει, να δει τα αξιοθέατα της Βιέννης και να χαλαρώσει αφού πολύ σύντομα το πρόγραμμα θα είναι άκρως απαιτητικό.

Βόλτα και αξιοθέατα

Ο Akylas λοιπόν με το team της δισκογραφικής εταιρίας και τους χορευτές του επισκέφτηκαν το κάστρο Μπελβεντέρε και τους κήπους του που απέχουν μόλις 2 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Εκεί χαλάρωσαν λίγο από το δύσκολο πρόγραμμα που τους περιμένει αυτή την εβδομάδα και ήταν μια ευκαιρία να εγκλιματιστούν με την πόλη που έχει γίνει το σπίτι τους για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Σταθερά 2ος με ανοδικές τάσεις

Μετά την πρώτη πρόβα ο Akylas άρχισε να ανεβαίνει στα προγνωστικά που δημοσιεύει το eurovisionworld, αφού πολλοί πια έχουν αντιληφθεί τη δυναμική που έχει το «Ferto» και θεωρούν πως βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη της φετινής Eurovision. Το κομμάτι της Ελλάδας λοιπόν συγκεντρώνει 16% πιθανότητες (από το 12-13% που βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα) να νικήσει φέτος.

Την πρωτιά φυσικά δεν χάνει η Φινλανδία, παρά τη μικρή πτωτική τάση που καλείται να διαχειριστεί. Το τραγούδι «Liekinheitin» που ερμηνεύουν η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen έχει πια 29% (μικρή πτώση) πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό.

Στην 3η θέση βρίσκεται η Δανία με το «Før vi går hjem» του Søren Torpegaard Lund να συγκεντρώνει 10% πιθανότητες (μικρή πτώση) για νίκη. Ακολουθούν στην 4η θέση (ανέβηκε) η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» της να συγκεντρώνει 9% πιθανότητες για νίκη και στην 5η θέση (έπεσε) η Γαλλία με τη Monroe να τραγουδάει το «Regarde» και να έχει 8% πιθανότητες να πάρει τη νίκη για τη χώρα της.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα του Akyla είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 12.20 (τοπική ώρα) και αυτή θα είναι επίσης ένα κρίσιμο τεστ για την πορεία της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό. Πάντως η πρωτιά δεν θα είναι ευκολάκι, καθώς όταν κερδίσαμε με την Έλενα Παπαρίζου και το «My number one», είχαμε υπέρ μας και το μπλοκ των Σκανδιναβικών χωρών, κάτι που μάλλον φέτος θα πρέπει να το ξεχάσουμε...