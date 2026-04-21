Akylas στον FLASH: «Έγραψαν ότι είμαι κακόγουστος στα ρούχα μου, που δεν ισχύει, είναι όλα iconic»

Η ΕΡΤ διοργάνωσε στο Ραδιομέγαρο μια press day για την ελληνική συμμετοχή της Eurovision κι εμείς στριμώξαμε τον Akyla σε ένα στούντιο και μας μίλησε αποκλειστικά για τον αγαπημένο του διαγωνισμό, τα κακά σχόλια που διαβάζει, τη θέση που ελπίζει να κατακτήσει και ποιος θα του λείψει περισσότερο όταν θα βρίσκεται στη Βιέννη από την 1η Μαΐου και για περίπου δύο εβδομάδες, αφού -όπως όλα δείχνουν- τον τελικό τον έχουμε στο τσεπάκι!

Πότε είδες πρώτη φορά Eurovision;

«Το 2005 κερδίσαμε νομίζω, τότε».

Τι σημαίνει το «Ferto» για σένα;

«Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα γιατί αρχικά μου άλλαξε όλη τη ζωή! Σαν κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό, για την απληστία και ουσιαστικά αυτό το «Ferto» είναι φέρ’ το επειδή δεν το είχα. Φέρ’ το γιατί το θέλω. Φέρ’ το γιατί το έχω απωθημένο».

Αν δε στοιχημάτιζες τον εαυτό σου για το Νο1, σε ποια συμμετοχή θα στοιχημάτιζες;

«Χμμ, η Ιταλία μου αρέσει πολύ».

Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου όνειρο;

«Να πάω στη Eurovision».

Και ο μεγαλύτερος φόβος;

«Η μοναξιά».

Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που γράφτηκε για σένα;

«Ότι είμαι κακόγουστος στα ρούχα που φοράω, που δεν ισχύει! Είναι όλα iconic».

Και το καλύτερο πράγμα που γράφτηκε για σένα;

«Ότι είμαι iconic».

Πιστεύεις όλο αυτό που ζεις τον τελευταίο καιρό ή είναι κάτι σαν όνειρο;

«Είναι ξεκάθαρα κάτι σαν όνειρο και νιώθω ότι το ζει κάποιος άλλος, έτσι; Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο όλο αυτό».

Ποιος θα σου λείψει περισσότερο όταν θα είσαι στη Βιέννη;

«Νομίζω δεν θα προλάβει να μου λείψει κάποιος γιατί θα τρέχουμε τόσο πολύ με τις προετοιμασίες και είμαστε μια τόσο όμορφη ομάδα όλοι εμείς, που θα μου είναι αρκετό όλο αυτό».

Με ποια θέση στην Eurovision θα ήσουν ευχαριστημένος;

«Θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος με την πρώτη!»