Ο Akylas συνεχίζει να ζει τη δική του μεγάλη μουσική στιγμή, με το κοινό να τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα μετά τη φετινή του πορεία στη Eurovision. Ο νεαρός καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, όπου εκατοντάδες θεατές δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, τραγουδώντας μαζί του τις επιτυχίες του και αποθεώνοντάς τον σε κάθε του εμφάνιση στη σκηνή. Ξεχωριστή εικόνα της βραδιάς ήταν τα μικρά παιδιά που φορούσαν τα χαρακτηριστικά σκουφάκια του «Ferto», αποδεικνύοντας πως το τραγούδι που χάρισε στην Ελλάδα τη 10η θέση στη Eurovision έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα της χρονιάς.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ο Akylas μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τη ζωή μετά τη Eurovision, τη δημοσιότητα, τις συνεργασίες που ονειρεύεται αλλά και την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο είναι... ερωτευμένος μόνο με τη μουσική του.

Η ζωή μετά τη Eurovision και η διαχείριση της δημοσιότητας

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, αφού κατάγομαι από τις Σέρρες», ανέφερε αρχικά, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η επιτυχία του τραγουδιού «Ferto».

Παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που απέκτησε τους τελευταίους μήνες, ο ίδιος εξηγεί πως προσπαθεί να παραμένει προσγειωμένος.

«Δεν έχω αφήσει τη δημοσιότητα να με επηρεάσει. Από τη στιγμή που επέστρεψα από τη Eurovision, ξεκίνησα αμέσως δουλειά για την περιοδεία μου. Δεν έχω βγει ούτε για ένα ποτό, αλλά χαίρομαι που δουλεύω», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι προσπαθεί να απαντά στα μηνύματα που λαμβάνει από το κοινό του, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα μηνύματα αγάπης και στήριξης.

Οι καλλιτέχνες που θα ήθελε να συναντήσει δισκογραφικά

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως η Άννα Βίσση, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Η Άννα Βίσση είναι το απόλυτο είδωλο για μένα. Τη θαυμάζω πάρα πολύ. Και με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχω τρέλα. Πιστεύω ότι ένα ντουέτο μαζί του θα ήταν πραγματικά iconic», ανέφερε.

Όπως ξεκαθάρισε, παραμένει ανοιχτός σε κάθε πιθανή συνεργασία, αρκεί να υπάρξει το κατάλληλο τραγούδι που θα ενώσει δημιουργικά δύο καλλιτέχνες.

Όσο για την προσωπική του ζωή, ο Akylas παραδέχτηκε πως αυτή την περίοδο ο έρωτας δεν βρίσκεται στις προτεραιότητές του.

«Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική μου και με το κοινό μου. Τα ερωτικά μου δεν πάνε, γιατί εγώ δεν τα αφήνω να πάνε. Υπάρχει φλερτ, αλλά αυτή τη στιγμή όλος μου ο χρόνος και η ενέργεια είναι αφιερωμένα στη μουσική και το Press Start», δήλωσε, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα κάθε προσωπική σχέση.