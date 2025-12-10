«Άκυρο» της Ουγγαρίας για τον μηχανισμό αλληλεγγύης της ΕΕ - «Δεν θα δεχτούμε ούτε έναν μετανάστη»

Ξεκάθαρη στάση σχετικά με τον νέο μηχανισμό αλληλεγγύης για το μεταναστευτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτησε η Ουγγαρία, με τον προσωπάρχη του πρωθυπουργού Όρμπαν, Γκεργκέλι Γκουλίας να δηλώνει ξεκάθαρα την Τετάρτη (10/12) πως «δεν θα δεχτούμε ούτε έναν μετανάστη».

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη τοποθέτηση ευθυγραμμίζεται με την πάγια στάση της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν απέναντι στις ευρωπαϊκές πολιτικές για το μεταναστευτικό.

Τη Δευτέρα (8/12), οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ συμφώνησαν στη δημιουργία της λεγόμενης «Δεξαμενής Αλληλεγγύης», ενός μηχανισμού κατανομής μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών. Όσα κράτη δεν επιθυμούν να υποδεχθούν πρόσφυγες θα μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά ή με υλική βοήθεια. Το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2026.

«Δεν έχει καμία εξουσία η ΕΕ να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι»

«Δεν θα εφαρμόσουμε το σύμφωνο για τη μετανάστευση», τόνισε ο Γκουλίας, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι». Υπενθύμισε μάλιστα το δημοψήφισμα του 2016, όπου οι ψηφοφόροι απέρριψαν την «αναγκαστική επανεγκατάσταση» μεταναστών, όπως την περιέγραφε η κυβέρνηση.

Η αντιπαράθεση της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες, άλλωστε, δεν είναι νέα υπόθεση. Κατά την προσφυγική κρίση του 2015, η Ουγγαρία είχε υψώσει φράχτες από συρματόπλεγμα στα σύνορα με Σερβία και Κροατία, κλείνοντας τη βαλκανική οδό.

Το 2024, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε στην Ουγγαρία εφάπαξ πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ, καθώς και 1 εκατ. ευρώ ημερησίως, για επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το άσυλο. Οι δικαστές στάθηκαν ιδιαίτερα στη de facto αναστολή των αιτήσεων ασύλου και στην παράνομη κράτηση αιτούντων.