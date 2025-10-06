«Άκυρο» ξανά στη Halkbank - Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε έφεση της κρατικής τράπεζας της Τουρκίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε τη Δευτέρα (6/10), να εξετάσει ένα ακόμα αίτημα της κρατικής τράπεζας της Τουρκίας, Halkbank, που σκοπό έχει την αποφυγή κατηγοριών για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φέρονται να βοήθησαν το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Οι δικαστές απέρριψαν την έφεση της Halkbank κατά της απόφασης κατώτερου δικαστηρίου που επέτρεψε την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που είχε κινήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, επιτρέποντας στην απόφαση να παραμείνει σε ισχύ. Αυτή η απόφαση δεν αποκλείει απαραίτητα την πιθανότητα συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ-Τουρκίας για την επίλυση αυτής της υπόθεσης.

Ακολουθεί η δήλωση της Halkbank:

«Αυτή η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι οι νομικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. Η διαδικασία θα προχωρήσει στη συνήθη πορεία της και η Τράπεζά μας θα συνεχίσει να διεκδικεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά της. Επιπλέον, πρωτοβουλίες για την εξεύρεση νομικής βάσης συμφιλίωσης στο πλαίσιο των συμφωνιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη προς τη θετική κατεύθυνση».