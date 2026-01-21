Ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Μερτς στο Νταβός λόγω καθυστέρησης του Αμερικανού προέδρου

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, λόγω της καθυστερημένης άφιξης του Αμερικανού προέδρου στην Ελβετία.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται κυβερνητική πηγή, η συνάντηση «κατά πάσα πιθανότητα» δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε με σημαντική καθυστέρηση, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One. Το προεδρικό αεροσκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει χθες στην Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός πρόεδρος να μεταβεί τελικά στην Ελβετία με δεύτερο αεροσκάφος, σήμερα στη Ζυρίχη.

Ο Φρίντριχ Μερτς ήθελε να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές αξιώσεις για τη Γροιλανδία, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νταβός, ενόψει και της αυριανής έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο ζήτημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα (21.01.2026) στο Νταβός και αναμένεται να αξιοποιήσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για να εντείνει τις πιέσεις υπέρ της απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Ευρωπαίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συμπλήρωσε χθες έναν χρόνο στην προεδρία των ΗΠΑ, εκτιμάται ότι θα επισκιάσει το ετήσιο φόρουμ στο αλπικό θέρετρο, στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά από το 2020.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, ο Ρεπουμπλικανός δήλωσε ότι θα έχει συναντήσεις στο Νταβός με αντικείμενο τη Γροιλανδία, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα βρούμε κάτι με το οποίο θα είναι πολύ ικανοποιημένο το ΝΑΤΟ και με το οποίο θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι κι εμείς. Αλλά τη χρειαζόμαστε για λόγους ασφαλείας. Τη χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει προκειμένου να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ αρκέστηκε να απαντήσει: «Θα το διαπιστώσετε».