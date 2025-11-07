Εξάρχου για την ιστορική συμφωνία του LNG: Η Ελλάδα αποκτά τη γεωπολιτική θέση που της αξίζει

Για μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα έκανε λόγο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic – See LNG Trade, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος ομίλου AKTOR, αναφερόμενος στην συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της κοινής εταιρείας ΔΕΠΑ – ΑΚΤOR για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, με την εν λόγω συμφωνία «η Ελλάδα αποκτά τη γεωπολιτική θέση που της αξίζει στην πραγματικότητα σε σχέση με αυτή της Τουρκίας και αλλάζει τις ισορροπίες». Παράλληλα, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος για την συμμετοχή σε αυτή την πολύ σημαντική συμφωνία.

«Πιστεύω ότι εξυπηρετήθηκε ο εθνικός σκοπός, με δύσκολες αποφάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και πολύ μεγάλη αν θέλετε δυναμική από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά.

Τη συμφωνία είχε προαναγγείλει ο κ. Εξάρχου ο οποίος τόνισε πως η απόφαση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως τον βασικό άξονα στον κάθετο διάδρομο θα αλλάξει την οικονομία της χώρας και θα την ισχυροποιήσει γεωπολιτικά.

Ο κ. Εξάρχου έκανε λόγο για «ιστορική συμφωνία» και «ιστορική ημέρα για την Ελλάδα», εξέφρασε τις προσωπικές του ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ και την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.