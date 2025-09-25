Αλ Πατσίνο: Ο δισταγμός και η τελική απόφαση για τον ρόλο στο Dog Day Afternoon

Ο Αλ Πατσίνο, ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου, αποκάλυψε ότι αρχικά είχε απορρίψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Σίντνεϊ Λουμέτ Dog Day Afternoon. Παρά το γεγονός ότι η ταινία του 1975 θεωρείται σήμερα ορόσημο στην καριέρα του, ο ίδιος δίστασε τότε, εξαιτίας της κόπωσης που βίωνε μετά την τεράστια επιτυχία του «Νονός II» και προσωπικών ανησυχιών.

Το φιλμ, που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, αφηγείται την ιστορία του Σόνι Γουόρτσικ (Αλ Πατσίνο), ο οποίος μαζί με τον φίλο του Σαλ (Τζον Καζάλε) επιχειρεί μια ληστεία σε τράπεζα του Μπρούκλιν, με σκοπό να χρηματοδοτήσει την εγχείρηση αλλαγής φύλου της συντρόφου του. Όμως, η αποτυχημένη ληστεία οδηγεί σε μια δραματική ομηρία με απρόβλεπτη εξέλιξη.

Διαβάστε στη συνέχεια πώς ο Πατσίνο άλλαξε γνώμη και γιατί ο ρόλος αυτός έμελλε να σημαδέψει την καριέρα του.