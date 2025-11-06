Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει για πρώτη φορά τη «φωνή» του βιβλίου του - Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η «Ιθάκη»

Σε βίντεο καταγράφηκαν οι πρώτες αντιδράσεις του Αλέξη Τσίπρα, όταν άκουγε όσα έγραψε στο βιβλίο του με την φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από την εταιρεία που θα εκδώσει το audiobook.

Όσο άκουγαν τον Αιμίλιο Χειλάκη να διαβάζει απόσπασμα από το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο ηθοποιός του εξηγούσε ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες.

Πιο συγκεκριμένα, το απόσπασμα που άκουγαν αναφερόταν στην πρώτη ημέρα του Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου το 2015. Χαρακτηριστικά γράφει ότι αντί για τον προκάτοχό του Αντώνη Σαμαρά, τον υποδέχτηκε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.