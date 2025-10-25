Αλαφούζος: Επισημοποίησε την πρόσληψη Μπαλντίνι και προανήγγειλε αποκαλύψεις

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου για πρώτη φορά μετά από εννιά ολόκληρα χρόνια. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ήταν ο άνθρωπος που παρουσίασε τον Ράφα Μπενίτεθ, τον οποίο αποκάλεσε ενάν από τους καλύτερους προπονητές του κόσμου.

Ο Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός αναβαθμίζεται ποιοτικά και αλλάζει επίπεδο. Αναφέρθηκε στο γήπεδο του Βοτανικού, λέγοντας πως θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλα τα τμήματα και όλους τους φιλάθλους των «πράσινων» και τόνισε πως μοιράζεται με τους φιλάθλους την ίδια αγωνία για το μέλλον της ομάδας.

Επίσημο του Μπαλντίνι - Τι αρμοδιότητες θα αναλάβει

Ο Γιάννης Αλαφούζος στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου κατά την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ από το «τριφύλλι» επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Φράνκο Μπαλντίνι, τον οποίο έχρισε ως «σύμβουλο» του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Φράνκο Μπαλντίνι φτάνει στον Παναθηναϊκό με ορίζοντα συνεργασίας αρκετών μηνών. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βασική του «αποστολή» είναι να αξιολογήσει το υπάρχον ρόστερ, αλλά και τα πρόσωπα που στελεχώνουν το ποδοσφαιρικό τμήμα και στη συνέχεια να παραδόσει έκθεση που να αιτιολογεί τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης.

Επίσης, του ανατέθηκε να εκδόσει πλάνο για τη συνολική αναδόμηση του τρόπου λειτουργίας της ομάδας στη βάση του προτύπου των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ.

Προγραμματίζει συνέντευξη τύπου ο Αλαφούζος

Ο Γιάννης Αλαφούζος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Μπενίτεθ ανέφερε πως πρόκειται στο άμεσο χρονικό διάστημα (υπολογίζεται σε μία με δύο εβδομάδες) να δώσει συνέντευξη τύπου, στην οποία θα μιλήσει για όλα όσα έχουν συμβεί στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, αλλά και για το τι σκοπεύει να κάνει στην ερχόμενη ημέρα του «τριφυλλιού».

Τέλος, δε δίστασε να ευχαριστήσει για τις υπηρεσίες τους στο σύλλογο τους Χρήστο Κόντη και Γιάννη Παπαδημητρίου.