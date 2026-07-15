«Αλαλούμ» με τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες - ΠΟΜΙΔΑ: Παρέμβαση τώρα

Η ταχεία επέκταση των δικτύων οπτικών ινών στις πολυκατοικίες της χώρας, που αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιακού εκσυγχρονισμού, φαίνεται πως συνοδεύεται από ένα σοβαρό πρακτικό πρόβλημα. Σε ολοένα και περισσότερα κτίρια, διαφορετικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι προχωρούν σε νέες εγκαταστάσεις οπτικών ινών, ακόμη και όταν υπάρχει ήδη σύγχρονη υποδομή, προκαλώντας αντιδράσεις από διαχειριστές και ιδιοκτήτες.

Για «αλαλούμ» στις πολυκατοικίες κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), ζητώντας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΕΕΤΤ να παρέμβουν άμεσα, ώστε να μπει τέλος στις πολλαπλές παράλληλες εγκαταστάσεις οπτικών ινών.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, σε πολλά κτίρια που διαθέτουν ήδη πιστοποιημένη κεντρική υποδομή μέσω του προγράμματος «Smart Readiness», η οποία χρηματοδοτήθηκε με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους και έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί όλους τους παρόχους, εταιρείες προχωρούν στην εγκατάσταση νέων, ξεχωριστών δικτύων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των διαχειριστών ή των ιδιοκτητών.

Τι υποστηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή αλλοιώνει την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων, επιβαρύνει τις εγκαταστάσεις των πολυκατοικιών με περιττές παρεμβάσεις, προκαλεί συνεχή αναστάτωση στους κατοίκους και ουσιαστικά ακυρώνει τον σκοπό του προγράμματος «Smart Readiness», που δημιουργήθηκε ακριβώς για να υπάρχει μία κοινή, ουδέτερη υποδομή την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι πάροχοι.

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει, παράλληλα, προβληματισμό για το κατά πόσο η πρακτική αυτή συνάδει με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τους όρους χρηματοδότησης του προγράμματος.

Για τον λόγο αυτό ζητά την άμεση έκδοση σαφών και δεσμευτικών οδηγιών από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΕΕΤΤ, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η χρήση της ήδη υπάρχουσας υποδομής Smart Readiness από όλους τους παρόχους, να αποτραπεί η δημιουργία δεύτερων ή τρίτων παράλληλων δικτύων όπου υπάρχει λειτουργική εγκατάσταση, να προστατευθούν οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών από αχρείαστες τεχνικές παρεμβάσεις και να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μπορεί να μετατρέπονται σε «θεατές» ενός ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων, ο οποίος οδηγεί σε συνεχείς εργασίες, εγκατάσταση νέων σωληνώσεων, καλωδίων και πινάκων στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των κτιρίων και την απαξίωση υποδομών που χρηματοδοτήθηκαν από τους φορολογούμενους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.