Άλαν Ρίτσον: Σοκάρει το βίντεο που τον δείχνει να χτυπάει γείτονά του μπροστά στα παιδιά του

Ένα σοκαριστικό βίντεο έφερε στη δημοσιότητα το αμερικανικό TMZ στο οποίο απεικονίζεται ο Άλαν Ρίτσον να χτυπάει έναν γείτονά του στο Τενεσί των ΗΠΑ και μάλιστα μπροστά στα παιδιά του. Πώς όμως φτάσαμε εδώ;

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο 21 Μαρτίου όταν ο 44χρονος ηθοποιός αναστάτωσε τη γειτονιά του επειδή οδηγούσε τη μηχανή του με μεγάλη ταχύτητα. Ο γείτονάς του, Ρόνι Τέιλορ, του έκανε παρατήρηση και οι δύο άντρες αντάλλαξαν βρισιές και χειρονομίες και το περιστατικό έληξε εκεί. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν...

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

Εκτός ελέγχου

Την Κυριακή 22 Μαρτίου ο πρωταγωνιστής της αμερικανικής σειράς «Reacher» ξαναπέρασε από το ίδιο σημείο μαζί με τα παιδιά του, και όπως ισχυρίζεται, ο γείτονάς του εμφανίστηκε επιθετικά μπροστά του, τον έριξε κάτω από τη μηχανή, τον προκάλεσε σε καβγά και του επιτέθηκε πριν εκείνος ανταποδώσει τα χτυπήματα, όπως δηλαδή φαίνεται στο επίμαχο βίντεο.

Το αποτέλεσμα ήταν ο ηθοποιός να υποστεί αμυχές και μελανιές, καθώς επίσης και ένα μικρό χτύπημα στο δάχτυλο. Ο Ρίτσον ήταν συνεργάσιμος με τις αρχές και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις…