Αλάσκα: Γιατί ο Πούτιν είναι ο μεγάλος νικητής της συνάντησης με τον Τραμπ, αν και χωρίς συμφωνίες

Η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν καρποφόρησε με κάποια επίσημη συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο ρώσος ηγέτης φαίνεται πως βγήκε κερδισμένος, κυρίως στη σφαίρα της εικόνας και της διπλωματικής αναγνώρισης.

1. Εμφανής διπλωματική αναβάθμιση για τον Πούτιν

Ούτε «παρίας», ούτε αποκλεισμένος, ο Πούτιν αντιμετωπίστηκε ως ίσος συνομιλητής, με κόκκινο χαλί υποδοχής και επίδειξη πρωτοκολλικής χορογραφίας, μεταξύ άλλων από τη διάσημη «λιμουζίνα της προεδρίας».

Το γεγονός και μόνο ότι παρευρέθηκε στις ΗΠΑ, σε αμερικανικό έδαφος, μετά από χρόνια διεθνούς απομόνωσης, λειτούργησε σύμφωνα με το ΤΙΜΕ, ως διπλωματικό μήνυμα, για πολλούς, σαν μια σημειολογική νίκη.

2. Χωρίς συμφωνίες, αλλά με επικοινωνιακή υπεροχή

Παρά τις δηλώσεις για «πρόοδο», δεν ανακοινώθηκε κάποια συγκεκριμένη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, ούτε καν μελλοντικών δεσμεύσεων.

Ωστόσο, ο Πούτιν φάνηκε πιο σίγουρος, πιο «άνετος» και πιο κυρίαρχος κατά τις δημόσιες εμφανίσεις , κατά μία έννοια, κέρδισε σε εικόνα, χωρίς να χάσει τίποτα.

3. Αντίδραση από την Ουάσιγκτον

Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο των ΗΠΑ, η αίσθηση της «κενής επίδοσης» ήταν έντονη. Ο Τραμπ επέστρεψε από τη σύνοδο χωρίς χειροπιαστά αποτελέσματα, και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικές δεσμεύσεις. Στο Κογκρέσο, έντονη ήταν η κριτική, τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς, οι οποίοι επέκριναν το περίτεχνο «πρωτόκολλο» χωρίς αντίκρισμα.

4. Από την Ουκρανία και τη Δύση: δυσπιστία

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία δεν βλέπει ουσιαστική πρόοδο. Εκφράστηκε έντονη αμφιβολία ότι οι δηλώσεις έγιναν για να εξασφαλίσει ο Πούτιν χρόνο, ώστε να συνεχίσει τις επιθετικές ενέργειες κατά του Κιέβου χωρίς διεθνές εμπόδιο. Το βλέμμα τώρα στρέφεται σε δύο επόμενα στάδια: την προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, όπου θα αποκαλυφθεί εάν υπάρχει πρόθεση να εμπλακεί πραγματικά και η Ουκρανία στη διαδικασία, αλλά και στις αντιδράσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και του ΝΑΤΟ

Συμπέρασμα

Η σύνοδος στην Αλάσκα δεν απέδωσε εκεχειρία ή ορατές διπλωματικές προόδους, αλλά λειτούργησε ως επικοινωνιακό υπέρ του Πούτιν γεγονός. Ο Τραμπ επένδυσε στην εικόνα και τη ρητορική, χωρίς όμως να επιστρέψει με ρεαλιστικά αποτελέσματα. Ο Πούτιν, αντιθέτως, κέρδισε χρόνο, εικόνα και ένα επιπλέον στάδιο κανονικότητας στην παγκόσμια σκηνή, όλα αυτά χωρίς να υποχωρήσει ουσιαστικά.