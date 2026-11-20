Την τελευταία δύση του ήλιου για το 2026 παρακολούθησαν οι κάτοικοι στο Ούτκιαγκβικ (πρώην Μπάροου) της Αλάσκας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της πολικής νύχτας που θα βυθίσει την περιοχή στο σκοτάδι για περισσότερους από δύο μήνες.

Στη βορειότερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ήλιος έδυσε οριστικά και δεν πρόκειται να εμφανιστεί ξανά πάνω από τον ορίζοντα παρά μόνο στις 22 Ιανουαρίου 2027. Πρόκειται για ένα ετήσιο αστρονομικό φαινόμενο που οφείλεται στην κλίση του άξονα της Γης, το οποίο αφήνει την κοινότητα των περίπου 4.500 κατοίκων χωρίς ούτε μία ανατολή για περίπου 65 συνεχόμενες ημέρες.

Καθημερινότητα χωρίς ήλιο, αλλά με κανονικούς ρυθμούς

Παρά τις ακραίες συνθήκες, η ζωή στο Ούτκιαγκβικ δεν σταματά. Οι κάτοικοι ξυπνούν κανονικά κάθε πρωί, πηγαίνουν στις δουλειές τους, ανοίγουν τα καταστήματα και συνοδεύουν τα παιδιά τους στο σχολείο, γνωρίζοντας ότι δεν θα δουν ίχνος ηλιακού φωτός.

Ακόμη και το μεσημέρι, η ατμόσφαιρα θυμίζει έντονα σούρουπο ή βαθύ λυκόφως, με τα φώτα των δρόμων, των σπιτιών και των οχημάτων να αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τον φωτισμό της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Την ώρα που στις περισσότερες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου οι πολίτες δυσανασχετούν επειδή νυχτώνει από τις τέσσερις το απόγευμα, οι κάτοικοι της αρκτικής Αλάσκας έχουν ήδη ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για εκείνη τη μοναδική στιγμή στα τέλη Ιανουαρίου, όταν οι πρώτες αχτίδες του 2027 θα σπάσουν επιτέλους το σκοτάδι.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πόλης είναι η πύλη σε σχήμα οστού φάλαινας, γνωστή ως «Αρκτική Πύλη». Η πόλη φιλοξενεί επίσης τον Σταθμό Φαλαινοθηρίας Cape Smythe του 1893, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι το παλαιότερο ξύλινο κτίριο στην Αρκτική.