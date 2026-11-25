Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό βρίσκεται στο επίκεντρο της ισπανικής πολιτικής σκηνής, καθώς επιχειρεί να οδηγήσει το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (Partido Popular – PP) στην εξουσία, απέναντι στον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Με μακρά πορεία στη δημόσια διοίκηση και τέσσερις διαδοχικές εκλογικές νίκες στη Γαλικία, ο 65χρονος πολιτικός εμφανίζεται ως ο βασικός διεκδικητής της πρωθυπουργίας στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Η πολιτική του διαδρομή, ωστόσο, δεν είναι απαλλαγμένη από αντιφάσεις και δύσκολες στιγμές. Από την προσπάθεια να εμφανιστεί ως μετριοπαθής συντηρητικός μέχρι την ανάγκη να διαχειριστεί τη σχέση του κόμματός του με το ακροδεξιό Vox, ο Φεϊχό καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει την πολιτική του επιρροή σε κυβερνητική εξουσία.

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Από την επαρχία της Γαλικίας στην κεντρική πολιτική σκηνή

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1961 στο Os Peares, ένα μικρό χωριό της επαρχίας Ουρένσε, στη βορειοδυτική Ισπανία. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Santiago de Compostela και αρχικά ακολούθησε επαγγελματική πορεία στη δημόσια διοίκηση, αποκτώντας θέση ανώτερου δημόσιου υπαλλήλου στην κυβέρνηση της Γαλικίας.

Η είσοδός του στην πολιτική συνδέθηκε με τον José Manuel Romay Beccaría, πρώην υπουργό Υγείας, ο οποίος αποτέλεσε πολιτικό του μέντορα. Σε ηλικία μόλις 29 ετών ανέλαβε διοικητική θέση στην περιφερειακή κυβέρνηση και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τον τομέα της Υγείας.

Το 1996 μετακινήθηκε στη Μαδρίτη, όπου ανέλαβε θέση στη Γενική Γραμματεία Υγειονομικής Περίθαλψης του υπουργείου Υγείας, επί κυβέρνησης José María Aznar. Αργότερα διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Ισπανίας και της κρατικής εταιρείας ταχυδρομείων Correos.

Οι τέσσερις εκλογικές νίκες στη Γαλικία

Η πολιτική του σταδιοδρομία συνδέθηκε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με τη Γαλικία. Το 2006 ανέλαβε την ηγεσία του περιφερειακού Λαϊκού Κόμματος και το 2009 εξελέγη πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης (Xunta de Galicia).

Παρέμεινε στη θέση μέχρι το 2022, κερδίζοντας τέσσερις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και εξασφαλίζοντας κάθε φορά απόλυτη πλειοψηφία στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Το προφίλ του διαμορφώθηκε γύρω από την εικόνα ενός πολιτικού με διοικητική εμπειρία, ο οποίος προτιμούσε να προβάλλει το έργο της περιφερειακής διακυβέρνησης αντί για τις έντονες ιδεολογικές αντιπαραθέσεις.

Η περίοδος της διακυβέρνησής του συνέπεσε, μεταξύ άλλων, με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης του 2008 και την πανδημία. Η πολιτική του κυριαρχία στη Γαλικία αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα για όσους υποστήριξαν ότι μπορούσε να αναλάβει και την ηγεσία του εθνικού κόμματος.

Η άνοδος στην ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος

Το 2022, το Λαϊκό Κόμμα βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρή εσωκομματική κρίση, έπειτα από τη σύγκρουση του τότε αρχηγού Pablo Casado με την πρόεδρο της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Isabel Díaz Ayuso.

Η αποχώρηση του Casado άνοιξε τον δρόμο για τον Φεϊχό, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος τον Απρίλιο του 2022, με στόχο να αποκαταστήσει την ενότητα και να δημιουργήσει μια αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση Σάντσεθ.

Στις εκλογές του Ιουλίου 2023, το PP αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, χωρίς όμως να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες κοινοβουλευτικές ψήφους για να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Φεϊχό επιχείρησε να εξασφαλίσει την υποστήριξη άλλων πολιτικών δυνάμεων, αλλά η προσπάθειά του δεν ευοδώθηκε και ο Pedro Sánchez παρέμεινε στην πρωθυπουργία.

Το δύσκολο ερώτημα της συνεργασίας με το Vox

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που συνοδεύουν την πολιτική του πορεία είναι η σχέση του με το Vox, το κόμμα της ισπανικής ακροδεξιάς.

Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα El País, στις 10 Νοεμβρίου 2026, ο Φεϊχό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με το Vox, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Το αν θα σχηματιστεί κυβέρνηση συνασπισμού με το Vox δεν εξαρτάται από εμένα», ήταν ο τίτλος της συνέντευξης, στην οποία ο ίδιος υποστήριξε ότι προτεραιότητά του είναι να εξασφαλίσει επαρκή κοινοβουλευτική δύναμη ώστε να κυβερνήσει χωρίς να εξαρτάται από άλλους εταίρους.

Η στάση αυτή αναδεικνύει ένα από τα βασικά διλήμματα της υποψηφιότητάς του: πώς θα διατηρήσει το προφίλ του μετριοπαθούς συντηρητικού, ενώ ταυτόχρονα θα χρειαστεί ενδεχομένως τη στήριξη ενός κόμματος με σαφώς πιο σκληρές θέσεις στο μεταναστευτικό και σε κοινωνικά ζητήματα.

Οι φωτογραφίες με τον Marcial Dorado που εξακολουθούν να τον ακολουθούν

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της πολιτικής του διαδρομής ήρθε το 2013, όταν δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του από το 1995, στις οποίες εμφανιζόταν μαζί με τον Marcial Dorado, επιχειρηματία που είχε καταδικαστεί για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Οι φωτογραφίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία, καθώς ο Φεϊχό ήταν τότε πρόεδρος της κυβέρνησης της Γαλικίας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες είχαν τραβηχτεί σε μια περίοδο κατά την οποία δεν γνώριζε το ποινικό παρελθόν του Dorado και αρνήθηκε ότι διατηρούσε στενή προσωπική σχέση μαζί του. Η υπόθεση εξακολουθεί να αναφέρεται στα δημοσιεύματα που εξετάζουν το πολιτικό του παρελθόν.

Το σχέδιο για την Ισπανία και οι υποσχέσεις του

Στο εκλογικό πρόγραμμα που παρουσίασε το Λαϊκό Κόμμα στις 10 Νοεμβρίου, με τίτλο «Εθνική Ανασυγκρότηση», περιλαμβάνονται 249 προτάσεις για την επόμενη κυβερνητική θητεία.

Μεταξύ των βασικών δεσμεύσεων του Φεϊχό είναι η κατασκευή ενός εκατομμυρίου κατοικιών σε τέσσερα χρόνια, η μείωση της φορολογίας, η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και η αναθεώρηση νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν επί κυβέρνησης Sánchez.

Το πρόγραμμα προβλέπει, επίσης, την κατάργηση του νόμου περί αμνηστίας για τους Καταλανούς αυτονομιστές, την επαναφορά του αδικήματος της στάσης και αλλαγές στο δικαστικό σύστημα.

Στο μεταναστευτικό, το PP προτείνει αυστηρότερους όρους για την απόκτηση ισπανικής υπηκοότητας, ενώ στο στεγαστικό επιχειρεί να απαντήσει στην αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης σε κατοικία, ιδιαίτερα για τους νεότερους.

Το πρόγραμμα, πάντως, δεν συνοδεύεται από αναλυτική οικονομική αποτίμηση που να προσδιορίζει το συνολικό κόστος των δεσμεύσεων και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

Η μάχη με τον Σάντσεθ και το στοίχημα της πρωθυπουργίας

Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, ο Φεϊχό έχει εντείνει την αντιπαράθεσή του με τον Pedro Sánchez, εστιάζοντας στην οικονομία, τη μετανάστευση, τη διαχείριση της κυβέρνησης και τις υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, επιχειρεί να διευρύνει την απήχησή του πέρα από το παραδοσιακό εκλογικό ακροατήριο του PP, ακόμη και μέσα από συνεντεύξεις σε δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου στο YouTube.

Η πολιτική του διαδρομή έχει ήδη περάσει από σημαντικούς σταθμούς: τη μακρά κυριαρχία στη Γαλικία, την ανάληψη της ηγεσίας της ισπανικής κεντροδεξιάς και την αποτυχημένη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης το 2023.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν αυτή τη φορά θα καταφέρει να μετατρέψει την πολιτική του διαδρομή σε πρωθυπουργική θητεία.

Πηγές: Elpais, RTVE