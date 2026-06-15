ALCO: Στο 23,3% με αύξηση της συσπείρωσης η ΝΔ - Δεύτερος ο Τσίπρας με 14,2%, στο 10,3% το ΠΑΣΟΚ

Καθαρό προβάδισμα της ΝΔ, με μικρή ενίσχυση του ποσοστού της, δεύτερη θέση «κλειδωμένη» στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σημαντική πτώση για ΠΑΣΟΚ, «Πλεύση Ελευθερίας» και «Ελληνική Λύση» με τους αναποφάσιστους στο υψηλό 16%, είναι τα κεντρικά ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ALPHA όπως προκύπτουν από την πρόθεση ψήφου.

Η ΝΔ συγκεντρώνει 23,3% από 22,8% τον Μάιο, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,2% και διαφορά σχεδόν τεσσάρων μονάδων από το τρίτο ΠΑΣΟΚ που εμφανίζεται με 10,3% από 12,2% τον περασμένο μήνα.

Ακολουθεί η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6% από 8%, το ΚΚΕ με 6,2% ενώ η Πλεύση Ελευθερίας από 5,7% βρίσκεται στο 3,6%. Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται μόλις στο 1,1%.

ALCO / ALPHA

O Aλέξης Τσίπρας πλασάρεται στην τρίτη θέση- πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ερώτημα «ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας».

«Κανένας» απαντά το πλειοψηφικό 32%, ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23%, ο Αλέξης Τσίπρας με 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%.

ALCO / ALPHA

Το «προφίλ» των δυο νέων κομμάτων: Διακυβέρνηση ή διαμαρτυρία;

Έξι στους δέκα ερωτηθέντες έχουν αρνητικές εντυπώσεις από τα δυο νέα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Το 22% απαντά θετικά για την «Ελπίδα» και το 25% για την ΕΛΑΣ. Όπως επεσήμανε στο σχόλιο του ο Κώστας Παναγόπουλος υπήρξαν πολίτες που έδωσαν θετική απάντηση τόσο για την ΕΛΑΣ όσο και για την «Ελπίδα».

ALCO / ALPHA

Προοπτική διακυβέρνησης για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα «βλέπει» το 25% των ερωτηθέντων ενώ το 42% κρίνει πως είναι μία ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας. Ένα ισχυρό ποσοστό, 32%, δεν εκφράζει ακόμη άποψη για το νέο κόμμα.

ALCO / ALPHA

Ποσοστό άνω του 50% κρίνει την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού ως μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας. Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, απαντά το 10% ενώ το 38% δεν εκφράζει άποψη για το κόμμα.

ALCO / ALPHA

Η Νίκη παραμένει η βασική δεξαμενή των ψηφοφόρων της «Ελπίδας» της Μαρίας Καρυστιανού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 25% όσων ψηφίζουν το νέο κόμμα αυτοπροσδιορίζονται ως «τίποτα». Δεξιοί και κεντροδεξιοί, συνολικά φθάνουν στο 35%.

ALCO / ALPHA

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα κερδίζει έξι στους δέκα ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ενώ το νέο κόμμα, σύμφωνα με την ALCO, δείχνει να κατακτά τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο κερδίζοντας συνολικά το 80% όσων αυτοπροσδιορίζονται ως «αριστεροί» και «κεντροαριστεροί».