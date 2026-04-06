Οι πρώτες δημοσκοπικές επιπτώσεις για το κυβερνών κόμμα από την υπόθεση των νέων δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση της ALCO που παρουσίασε απόψε το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ALPHA. H δημοσκόπηση συμπεριέλαβε και το πολιτικό κλίμα που προκλήθηκε από τη νέες δικογραφίες.

H NΔ έχει χάσει 1,3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας και στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων φθάνει στο 23,8%. Κέρδη 1,2% καταγράφει το ΠΑΣΟΚ που με 12% βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά από το Συνέδριο του κόμματος που έφερε αύξηση της συσπείρωσης.

Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση με 8,6% ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει χάσει περίπου μια μονάδα και βρίσκεται στο 6,3% πίσω από το ΚΚΕ που εμφανίζεται με ποσοστό 6,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ φθάνει μόλις στο 4,6% ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει στο υψηλό 18.6%.

Το μείζον ζήτημα που προκύπτει για την κυβερνητική πλειοψηφία αφορά στο ζήτημα της αξιοπιστίας καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 73% θεωρεί πως η λέξη «συγκάλυψη» είναι εκείνη που χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση. Ενώ μόλις το 11% απαντά η «διαφάνεια».

Αναποτελεσματική χαρακτηρίζει την κυβέρνηση το 66% των ερωτηθέντων ενώ το 52% «καθόλου» ως προς την ικανοποίηση από την απόδοση της κυβέρνησης. Το 28% απαντά «λίγο» και το 19% «πολύ/αρκετά».

Η λέξη «αστάθεια» είναι αυτή που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση σε ποσοστό 52% ενώ το 34% - ποσοστό σαφώς υψηλότερο από την εικόνα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - απαντά πως η «σταθερότητα» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού μετά την ανακοίνωση του κόμματος

Ένα ποσοστό που αθροιστικά φθάνει στο 15% εμφανίζει η Μαρία Καρυστιανού στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που ανακοίνωσε την προηγούμενη Τετάρτη. «Λίγο» απαντά το 15% ενώ το 59% λέει «καθόλου».

Τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της δίκης των Τεμπών προκάλεσαν αποστροφή στο μεγαλύτερο τμήμα του εκλογικού σώματος. Το 37% μιλά για «κακές εντυπώσεις», το 30% για «άθλιες» ενώ το 15% για «μέτριες».

Mεγάλη ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

Περισσότεροι από εννέα στους 10 ερωτηθέντες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην οικονομία και στις τιμές των προϊόντων. Το 61% απαντά «πολύ» και το 33% «αρκετά».

Το 68% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά την απόφαση για αποστολή στην Κύπρο των δυο φρεγατών και των F16 ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 22%.

Σε αντίστοιχα ποσοστά -64%- κρίνεται ως θετική η απόφαση για τη μεταφορά των patriot στην Κάρπαθο και γενικότερα η ετοιμότητα αντίδρασης των Ενόπλων Δυνάμεων. Αρνητική κρίση διατυπώνει το 17%.